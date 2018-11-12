Тема:
Актриса Марина Голуб погибла в ДТП 1 час назад
Анатолий Белый рассказал, простила ли его Марина Голуб перед смертью
Анатолий Белый встретил Марину Голуб, когда в его актерской судьбе было полное затишье. Но вместе с ней при шла в жизнь и профессиональная востребованность, и большая любовь, несмотря на разницу в возрасте.
Они вместе работали в театре "Шалом", между ними завязался страстный роман, а потом актеры поженились.
"Это страница моего становления: и мужского, и профессионального", – признается Белый.
Вместе они прожили 12 лет, а потом расстались: Анатолий полюбил другую женщину. В той семье у него родилось двое детей.
У Марины Голуб жизнь тоже стала налаживаться. А в октябре 2012 года произошла автокатастрофа, в которой актриса погибла.
Тогда Анатолий бросил все дела, отменил съемки, чтобы проводить в последний путь женщину, которая была важной частью его судьбы.
Успел ли Анатолий поговорить и помириться с Мариной до ее ухода из жизни? Попросил ли у нее прощения? Почему взял псевдоним, и какая у него настоящая фамилия? Как помогала Марина Голуб Белому справляться с депрессией, когда его не утверждали на роли, и какой позитивный смысл видит в "несчастной любви", которая была у него до встречи с Голуб?
Гость программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" – актер Анатолий Белый.
Ранее по теме
-
Приговор по делу о гибели в ДТП Марины Голуб обжаловать не будут49 месяцев назад
-
Приговор по делу о ДТП с Мариной Голуб вступил в силу61 месяц назад
-
Дело о гибели Марины Голуб: виновный в ДТП получил 6,5 лет и готовится к свадьбе63 месяца назад
-
Виновник гибели Марины Голуб получил 6,5 лет колонии63 месяца назад
-
Русаков признан виновным в гибели Марины Голуб63 месяца назад
-
ДТП и гибель Марины Голуб: обвиняемому вынесут приговор63 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Сформированы шорт-листы имен для российских аэропортов
- Олег Кононов стал новым тренером "Спартака"
- На выборах в ЛНР лидирует Пасечник, в ДНР - Пушилин
- Учительница, унижавшая школьницу из-за неопрятной одежды, уволилась
- Завершено возведение опор железнодорожной части Крымского моста
Самое читаемое
-
Коллекторы выбивали долг из отца порнографическим коллажем с его дочерью
- Алла Пугачева сообщила о своей болезни
- Без лекарств: медики нашли простой способ снизить давление
- Семья с маленькими детьми насмерть отравилась грибами
- Известная актриса умерла в 45 лет из-за болезни
Авто.Вести.Ru
-
Представлен обновленный пикап Mitsubishi L200
- ГИБДД озвучила сумму штрафа за опасное вождение
- BMW M8: получено официальное подтверждение
- По новой системе техосмотр придется проходить гораздо чаще
- Штрафовать за летние шины зимой пока не будут (но не всех)
Вести.Экономика
-
Lehman Brothers 10 лет спустя: каким будет новый финансовый кризис?
- 8 самых сильных пожаров в современной истории
- Alibaba поставила новый рекорд
- Делевереджинг по-китайски: кто страдает больше других?
- Goldman Sachs: мир столкнется с дефицитом нефти в 2020-е годы из-за низких инвестиций в разработку новых месторождений
Недвижимость
-
Россиянин не платил за ЖКХ 7 лет и подал на коммунальщиков в суд
- Полная безнаказанность: мошенники переключились с алкоголиков на ветеранов
- Майнинговая ферма разорила жильцов подмосковного ЖК
- Назван самый грязный город Европы
- Москвичи скупают вторичные квартиры
- Мужчина держал в квартире ласкового аллигатора
Вести.Медицина
-
В якобы безопасных лаках для ногтей нашли опасные химикаты
- Лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал
- Известный препарат оказался лучшей профилактикой инсульта
- Синдром сухого глаза: почему он возникает и как с ним справиться
- Отвратительная слизь: какую опасность скрывает душ
Вести в 20.00
-
Россия и Казахстан наметили новые перспективы
- Техосмотр в России может стать индивидуальным
- Тверская область совершила цифровую революцию
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Слова "прокатиться на автомобиле" молодые люди поняли буквально
- "Дом Муму" на Остоженке вновь открылся к 200-летию Тургенева
- "Стромынка" соединит Большое кольцо с красной веткой столичного метро
- Пневмония поднимает голову
- Рынок "Братиславский" открыт после реконструкции
- Кому отдать столичный туристический "Оскар", решат сами москвичи
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Новый "обратимый" клей поможет в утилизации отходов
- В пещере Борнео найдено древнейшее изображение таинственного животного
- Их нравы: галлы бальзамировали и выставляли напоказ отрубленные головы врагов
- Как пестициды изменяют поведение целых колоний опылителей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"