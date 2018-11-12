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Актриса Марина Голуб погибла в ДТП 1 час назад

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12 ноября 201814:19

Анатолий Белый рассказал, простила ли его Марина Голуб перед смертью

Анатолий Белый встретил Марину Голуб, когда в его актерской судьбе было полное затишье. Но вместе с ней при шла в жизнь и профессиональная востребованность, и большая любовь, несмотря на разницу в возрасте.

Они вместе работали в театре "Шалом", между ними завязался страстный роман, а потом актеры поженились.

"Это страница моего становления: и мужского, и профессионального", – признается Белый.

Вместе они прожили 12 лет, а потом расстались: Анатолий полюбил другую женщину. В той семье у него родилось двое детей.

У Марины Голуб жизнь тоже стала налаживаться. А в октябре 2012 года произошла автокатастрофа, в которой актриса погибла.

Тогда Анатолий бросил все дела, отменил съемки, чтобы проводить в последний путь женщину, которая была важной частью его судьбы.

Успел ли Анатолий поговорить и помириться с Мариной до ее ухода из жизни? Попросил ли у нее прощения? Почему взял псевдоним, и какая у него настоящая фамилия? Как помогала Марина Голуб Белому справляться с депрессией, когда его не утверждали на роли, и какой позитивный смысл видит в "несчастной любви", которая была у него до встречи с Голуб?

Гость программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" – актер Анатолий Белый.

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