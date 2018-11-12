Официально: Олег Кононов стал новым тренером "Спартака"

Московский футбольный клуб "Спартак" на своем официальном сайте объявил о назначении Олега Кононова главным тренером команды. Такое решение принял совет директоров "красно-белых".

Отмечается, что соглашение специалиста со "Спартаком" рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего. Клуб отмечает, что перед специалистом поставлены цели попасть в Лигу чемпионов и выиграть Кубок России.

В сообщении также сказано, что исполнявший обязанности главного тренера "красно-белых" Рауль Рианчо покидает клуб.

"Спартак" дорог мне тем, что за него играли любимые мной мастера. — заявил Кононов. — Я болел за них — а значит, и за красно-белых. Юрий Гаврилов, Федор Черенков, Вагиз Хидиятуллин, Сергей Родионов…"

Последним местом работы Кононова был тульским "Арсенал". После матча 14-го тура Российского премьер-лиги с махачкалинским "Анжи" (2:0) он попрощался с болельщиками команды. Ранее специалист также работал в "Краснодаре" и грозненском "Ахмате".