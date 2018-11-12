Кононов: попросил руководство "Спартака" организовать встречу с Романцевым

Новый главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов прокомментировал свое назначение на пост наставника "красно-белых". Кроме того, специалист рассказал о ближайших планах на будущее, в которые входит встреча с экс-тренером команды Олегом Романцевым.

"Спартак" объявил о назначении Кононова в понедельник, 12 ноября. Соглашение специалиста с "красно-белыми" рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего.

"В России только "Спартак" и, может, еще два-три клуба соответствуют европейским стандартам — с точки зрения интереса общественности к команде, к процессам, которые происходят внутри", — заявил Кононов, которого цитирует пресс-служба "красно-белых". — Атмосфера вокруг "Спартака" прекрасна. Она движет футбол в России вперед и позволяет ему быть в центре внимания. Поэтому к шумихе вокруг красно-белых отношусь положительно".

В ходе интервью Кононов несколько раз отметил, что многое почерпнул из работы Романцева и хотел бы с ним встретиться.

"Попросил руководство организовать встречу с Олегом Ивановичем Романцевым, – заявил Кононов. — Мы уже разговаривали по телефону".

"Спартак" отмечал, что перед специалистом поставлены цели попасть в Лигу чемпионов и выиграть Кубок России.