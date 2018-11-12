Путин: цены на нефть в мире поднялись, это не значит, что такая же сверхприбыль должна быть в России

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором попросил вице-премьера Дмитрия Козака доложить о работе по сдерживанию цен на нефтепродукты. При этом глава государства отметил, что "так или иначе эту сферу нужно регулировать".

"Мы понимаем, ситуация должна быть, безусловно, рыночная, она такой и является, но когда на мировом рынке нефти цены поднялись и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны", — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ в рамках специального соглашения договорились о мерах по стабилизации цен на топливном рынке и об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.

Цены на бензин на АЗС начали расти еще весной из-за повышения акцизов, а также привлекательности экспорта и роста спроса. В июне правительство переломило эту динамику, пообещав снизить акцизы. Однако осенью топливо снова стало дорожать.