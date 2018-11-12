Техасский ресторан готов платить 100 долларов в час сотруднику, который будет гладить собак

Представители техасского ресторана Mutts Canine Cantina опубликовали вакансию мечты. Им нужен человек, который будет гладить собак за 100 долларов в час. Это нужно для того, чтобы хозяева питомцев могли спокойно наслаждаться едой и напитками в кафе, сообщает Elite Daily.

Все дело в том, что ресторан Mutts Canine Cantina специально предназначен для владельцев собак.

От кандидатов на заманчивую должность требуется отправить фото или видео, на которых запечатлено, как хорошо они гладят собак.

Тех, кого отберут, ждет стажировка, которая продлится от шести до восьми недель. Работать придется около четырех часов в неделю.