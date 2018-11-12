Локомотив сошел с рельсов на переезде в Ярославской области. Видео

Очевидцы запечатлели на видео последствия инцидента, произошедшего незадолго до полудня в понедельник, 12 ноября, на переезде около станции Козьмодемьянск участка Ярославль – Александров в Ярославской области.

Как рассказали в пресс-службе Северной железной дороги, в результате схода с рельсов локомотива никто не пострадал.

Произошедшее не спровоцировало изменений в расписании движения пассажирский поездов.

Для ликвидации последствий схода к месту ЧП направлен восстановительный поезд из Ярославля.