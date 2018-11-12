На заводе в Рязани загорелся цех по производству жидкости для розжига

В Рязани загорелся завод "Центролит", в результате пожара обрушилась кровля на плщади 300 квадратных метров.

Огонь удалось локализовать на площади 1,6 тысячи квадратных метров, передает РИА Новости. Тушением заняты 44 человека и 16 единиц техники.

Возгорание случилось в цехе по производству жидкости для розжига.