В крупном торговом центре в Минске обвалился потолок

В столице Белоруссии в торговом центре "Арена Сити" рухнул потолок.

Как сообщили белорусскому информагентству БЕЛТА в минском управлении МЧС, вероятно, есть пострадавшие.

Данная информация поступила от бригады скорой помощи. На месте разрушения работают медики, спасатели и милиция.

Белорусский портал "Наша нива" публикует видео с мечта ЧП и сообщает, что подвесной потолок был сделан из гипсокартона, установленного на алюминиевых конструкциях.