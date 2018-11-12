Концертная куртка Майкла Джексона продана за 298 тысяч долларов

В Нью-Йорке на аукционе Julien's Auctions продали куртку Майкла Джексона, которую король поп-музыки надевал во время первого сольного тура. Он длился с сентября 1987 года по январь 1989-го. Тогда Джексон представлял свой альбом "Bad", сообщает Reuters.



Стартовая цена черной кожаной куртки с ремешками и серебряными молниями составила100 тысяч долларов.

SOLD for $298,000! A black synthetic-blend concert worn jacket from #MichaelJackson’s first tour as a solo artist, his September 12, 1987, through January 24, 1989, Bad World Tour. Sold today in our Property From Philanthropist Milton Verret #auction! https://t.co/ahsXX38A8G pic.twitter.com/N6O7jfAVCr

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) 10 ноября 2018 г.

Всего на торги выставили больше 800 вещей, связанных с известными музыкантами. Так, в Нью-Йорке продали бас-гитару Пола Маккартни (48 тысяч долларов), гитару Боно из U2 (64 тысячи долларов) и одну из курток Мадонны (100 тысяч долларов).

В 2011 году на Julien's Auctions продали другую кожаную куртку Майкла Джексона черно-красного цвета, которую певец носил в клипе Thriller. Ее купили за 1,8 миллиона долларов.