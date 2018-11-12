Японец женился на персонаже из аниме

35-летний житель Токио Акихико Кондо женился на голограмме аниме-персонажа Хацунэ Мику, певице из мультфильма. Японец потратил на торжественную церемонию два миллиона иен (около 1,2 миллиона рублей). Он счастлив, но семья его поступок не одобряет, сообщает Japan Times.

Невеста присутствовала на свадьбе в виде куклы. На церемонии находились 40 гостей, из которых не было ни одного родственника жениха.

Кондо пожаловался, что мать не одобряет его выбор. Японец говорит, что искренне любит свою жену Мику-сан и никогда ей не изменял.

С начала весны японец сожительствует со специальным виртуальным помощником, голограммой в виде возлюбленной. Терминал, в котором она "живет", похож на умную беспроводную колонку и стоит около 190 тысяч рублей.

"Супруга" каждый день встречает японца с работы и желает ему спокойной ночи перед сном. Мужчина спит с плюшевой копией возлюбленной.

Официально брак Кондо зарегистрировать не могут. Новобрачный говорит, что отношения с живыми девушками у него никогда не складывались.

"Их отпугивала моя маниакальная любовь к аниме", — отметил Кондо.

Японец надеется, что когда-нибудь подобные пристрастия признают отдельным видом сексуальной ориентации.