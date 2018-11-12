Тема:

Стволовые клетки 29 минут назад

Новости Наука

12 ноября 201816:43 Евгения Ефимова

Искусственная сердечная ткань поможет медикам лечить аритмию

Модель может быть полезна для изучения причин заболевания и проверки действенности препаратов, которые борются с фибрилляцией предсердий.
Фото University Medical Center Hamburg-Eppendorf.

Немецкие специалисты разработали способ выращивания тканей сердца человека. Последние могут служить в качестве модели предсердий, частей органа, в которые поступает кровь из вен.

Ткань, созданная на основе человеческих индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (чИПСК), способна сокращаться и реагировать на лекарства, как это делает реальное человеческое предсердие.

На сегодняшний день более 33 миллионов людей во всём мире страдают от фибрилляции предсердий (наиболее распространенного типа аритмии), и этот показатель растёт.

Опасность такого состояния заключается в увеличении риска образования тромбов (чему также способствует просмотр телевизора), инсультов и сердечной недостаточности.

К сожалению, существующие методы лечения, такие как антиаритмические препараты, не столь эффективны, как хотелось бы. Кроме того, использование некоторых из них приводит к побочным эффектам.

Созданию новых лекарств от этого недуга препятствует трудность получения и поддержания жизнеспособности кардиомиоцитов (мышечных клеток сердца), которые составляют стенки предсердий человека. А животные модели не в достаточной степени копируют физиологию кардиомиоцитов человека.

В связи с этим специалисты Университетской клиники Гамбург-Эппендорф решили создать наиболее достоверную модель предсердия.

Как сообщается в пресс-релизе работы, с этой целью они использовали технологию, включающую генетическое перепрограммирование клеток крови или кожи, взятых у доноров, обратно в эмбриональное состояние.

Затем учёные обработали такие "незрелые" клетки при помощи третиноина (формы витамина А) и превратили их в кардиомиоциты предсердного типа. По итогу клетки пошли по пути развития кардиомиоцитов предсердий.

Заметим, что индуцированные плюрипотентные стволовые клетки – незаменимый инструмент медиков и биологов. Плюрипотентность – способность такой клетки развиться в клетку любого органа и ткани. Слово "индуцированные" означает, что стволовые клетки стать такими заставили: они были получены "перепрограммированием" обычных соматических клеток.

Полученные кардиомиоциты впоследствии культивировали на трёхмерном шаблоне, который повторяет форму предсердий. Такая форма дополнительно способствовала тому, что клетки стали похожими на клетки предсердия человека.

"Фактически мы показали, что трёхмерная среда по сравнению с двумерной культурой способствует дифференциации к предсердному фенотипу", — говорит первый автор исследования Марта Лемме (Marta Lemme) из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф.

Авторы отмечают, что полученные кардиомиоциты показали сократительную способность, электрофизиологические свойства и реакцию на медикаменты, как и реальное предсердие.

"Особая ценность исследования заключается в непосредственном сравнении трёхмерной спроектированной ткани сердца с естественной тканью предсердий человека, полученной от пациентов на молекулярном и функциональном уровнях", — говорит Лемме.

 

Специалисты считают, что спроектированная сердечная ткань будет отличной моделью предсердия человека как для исследований природы фибрилляции предсердий, так и для доклинического скрининга лекарственных препаратов.

"Впервые ткани предсердий человека были получены in vitro (в пробирке – прим. ред.) из неограниченного источника чИПСК, — говорит Лемме.

По её словам, разработка может пригодиться научным лабораториям и фармацевтической промышленности для тестирования новых препаратов.

"[Полученные] полосы мышц предсердий дают прекрасную возможность моделировать фибрилляцию предсердий в чашке Петри и тестировать лекарства", — добавляет Лемме.

Тем не менее, добавляет учёный, необходимо проделать ещё немало работы, чтобы добиться точного сходства с реальной тканью предсердий человека.

"Следующим шагом станет тестирование различных веществ, провоцирующих нарушение ритма сердца, изучение механизмов электрического ремоделирования фибрилляции предсердий и тестирование потенциальных медикаментов", — рассказывает о дальнейших планах Лемме.

Результаты исследования представлены в научном издании Stem Cell Reports.

О других достижениях учёных и медиков в области искусственных органов и тканей можно узнать из материалов специальных разделов проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru), посвященных стволовым клеткам и регенерации.

Ранее по теме

Сейчас

16:13

В крупном торговом центре в Минске обвалился потолок

15:42

Путин подписал закон об отказе от доплат к пенсиям депутатов

14:15

ДНР и ЛНР выбрали глав республик

11:58

Цеповяза освободили из ШИЗО

11:45

В Москве безработный жестоко избил пенсионерку, кормившую кошек

11:32

Из кабинета замглавы "Вертолетов России" украли более 3 миллионов

08:43

Истребитель упал в море с авианосца "Рональд Рейган"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В крупном торговом центре в Минске обвалился потолок

В крупном торговом центре в Минске обвалился потолок

44 минуты назад
Путин: цены на нефть в мире поднялись, это не значит, что такая же сверхприбыль должна быть в России

Путин: цены на нефть в мире поднялись, это не значит, что такая же сверхприбыль должна быть в России

2 часа назад
Пушилин и Пасечник: ДНР и ЛНР выбрали глав республик

Пушилин и Пасечник: ДНР и ЛНР выбрали глав республик

2 часа назад
Цеповяз рассказал о происхождении скандальных фото

Цеповяз рассказал о происхождении скандальных фото

1 час назад
Кононов: попросил руководство "Спартака" организовать встречу с Романцевым

Кононов: попросил руководство "Спартака" организовать встречу с Романцевым

2 часа назад
Анатолий Белый рассказал, простила ли его Марина Голуб перед смертью

Анатолий Белый рассказал, простила ли его Марина Голуб перед смертью

2 часа назад
8 самых сильных пожаров в современной истории

8 самых сильных пожаров в современной истории

4 часа назад
Кинопутешествие в 90-е: премьера фильма Сергея Урсуляка "Ненастье" на телеканале "Россия"

Кинопутешествие в 90-е: премьера фильма Сергея Урсуляка "Ненастье" на телеканале "Россия"

5 часов назад
Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия

Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия

8 часов назад
Жуков, Туполев, Менделеев: сформированы шорт-листы имен для российских аэропортов

Жуков, Туполев, Менделеев: сформированы шорт-листы имен для российских аэропортов

4 часа назад
На замерзшие улицы Новосибирска хлынул кипяток. Видео

На замерзшие улицы Новосибирска хлынул кипяток. Видео

1 час назад
Шапки, бензопилы и карнизы: москвичи чаще стали забывать в метро свои вещи

Шапки, бензопилы и карнизы: москвичи чаще стали забывать в метро свои вещи

1 час назад
На выборах в Хакасии одержал победу кандидат от КПРФ Валентин Коновалов

На выборах в Хакасии одержал победу кандидат от КПРФ Валентин Коновалов

17 часов назад
Сложный выбор: ремонт от застройщика или черновая отделка

Сложный выбор: ремонт от застройщика или черновая отделка

4 часа назад
"Академия Святого Мартина в полях" исполнит в Москве симфонии Бетховена

"Академия Святого Мартина в полях" исполнит в Москве симфонии Бетховена

12.11.2018 17:05
Трамп: либо платите США за оборону, либо защищайтесь сами

Трамп: либо платите США за оборону, либо защищайтесь сами

1 час назад
На заводе в Рязани загорелся цех по производству жидкости для розжига

На заводе в Рязани загорелся цех по производству жидкости для розжига

1 час назад
"Дом Муму" на Остоженке вновь открылся к 200-летию Тургенева

"Дом Муму" на Остоженке вновь открылся к 200-летию Тургенева

2 часа назад
Хилари Дафф призналась, что пьет смузи из плаценты

Хилари Дафф призналась, что пьет смузи из плаценты

2 часа назад
Тренд: ботинки-хайкеры. Как носить и с чем сочетать?

Тренд: ботинки-хайкеры. Как носить и с чем сочетать?

2 часа назад
Опубликовано видео избиения пожилой москвички, кормившей кошек во дворе дома

Опубликовано видео избиения пожилой москвички, кормившей кошек во дворе дома

3 часа назад
Мужчина разбил памятник рублю из-за социальной несправедливости

Мужчина разбил памятник рублю из-за социальной несправедливости

3 часа назад
ГИБДД озвучила сумму штрафа за опасное вождение

ГИБДД озвучила сумму штрафа за опасное вождение

3 часа назад
Вести.net: Microsoft покупает игровые студии Obsidian и inXile

Вести.net: Microsoft покупает игровые студии Obsidian и inXile

3 часа назад
Владимир Габулов официально объявил о завершении карьеры футболиста

Владимир Габулов официально объявил о завершении карьеры футболиста

4 часа назад
На капоте с ветерком: слова "прокатиться на автомобиле" молодые люди поняли буквально

На капоте с ветерком: слова "прокатиться на автомобиле" молодые люди поняли буквально

4 часа назад
Почему мы не идем к врачу, когда болеем

Почему мы не идем к врачу, когда болеем

4 часа назад
В Египте найдены двести бальзамированных кошек и первые мумии насекомых

В Египте найдены двести бальзамированных кошек и первые мумии насекомых

4 часа назад
МИД России не против участия талибов в политическом процессе в Афганистане

МИД России не против участия талибов в политическом процессе в Афганистане

4 часа назад
Штрафовать за летние шины зимой пока не будут (но не всех)

Штрафовать за летние шины зимой пока не будут (но не всех)

4 часа назад
В "Мерс" автора "Дневника хача" на полном ходу врезалась девушка, занятая телефоном

В "Мерс" автора "Дневника хача" на полном ходу врезалась девушка, занятая телефоном

5 часов назад
Из кабинета замглавы "Вертолетов России" украли более 3 миллионов

Из кабинета замглавы "Вертолетов России" украли более 3 миллионов

5 часов назад
Американка сняла на видео свое путешествие сквозь лесной пожар в Калифорнии

Американка сняла на видео свое путешествие сквозь лесной пожар в Калифорнии

5 часов назад
Баскетбол превращается в видеоигру: В США показали трансляцию будущего

Баскетбол превращается в видеоигру: В США показали трансляцию будущего

5 часов назад
Лера Кудрявцева выложила фото с 3-месячной дочкой и хоккеистом Макаровым

Лера Кудрявцева выложила фото с 3-месячной дочкой и хоккеистом Макаровым

5 часов назад
Toyota намекнула на новое поколение четырехдверной Corolla

Toyota намекнула на новое поколение четырехдверной Corolla

5 часов назад
Названы лучшие российские города для шопинга

Названы лучшие российские города для шопинга

5 часов назад
Худеть, лежа на диване: названо время суток, когда сжигается максимум калорий

Худеть, лежа на диване: названо время суток, когда сжигается максимум калорий

5 часов назад
Житель Новосибирска атаковал сотрудника Росгвардии клинком, извлеченным из трости. Видео

Житель Новосибирска атаковал сотрудника Росгвардии клинком, извлеченным из трости. Видео

6 часов назад
Тело рабочего год лежало под особняком, который он построил

Тело рабочего год лежало под особняком, который он построил

6 часов назад
Девушка из Санкт-Петербурга мастерски превращает себя в мультяшек

Девушка из Санкт-Петербурга мастерски превращает себя в мультяшек

7 часов назад
Samsung выпустила смартфон-"раскладушку" за 2700 долларов

Samsung выпустила смартфон-"раскладушку" за 2700 долларов

8 часов назад
Американский истребитель упал в море с авианосца "Рональд Рейган"

Американский истребитель упал в море с авианосца "Рональд Рейган"

8 часов назад
Пожары в Калифорнии признаны самыми смертельными за последние 85 лет

Пожары в Калифорнии признаны самыми смертельными за последние 85 лет

9 часов назад
Завершено возведение опор железнодорожной части Крымского моста

Завершено возведение опор железнодорожной части Крымского моста

9 часов назад
Всемирный день шоппинга и холостяков: Alibaba Group поставила новый рекорд

Всемирный день шоппинга и холостяков: Alibaba Group поставила новый рекорд

10 часов назад
Ферстаппен приговорен к общественным работам за потасовку с Оконом

Ферстаппен приговорен к общественным работам за потасовку с Оконом

10 часов назад
Скончался актер Дуглас Рэйн - звезда "Космической одиссеи" Кубрика

Скончался актер Дуглас Рэйн - звезда "Космической одиссеи" Кубрика

13 часов назад
Оркестр Павла Когана исполнит произведения композиторов Прибалтики

Оркестр Павла Когана исполнит произведения композиторов Прибалтики

09.11.2018 11:02
Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

07.11.2018 21:40