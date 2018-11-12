Суд Ростова-на-Дону заблокировал два сайта "Кэшбери". Ранее Банк России сообщил Генпрокуратуре и МВД, что в деятельности группы компаний есть признаки финансовой пирамиды. В начале ноября руководство "Кэшбери" заявило, что закрывает этот проект и открывает новый.

По данным правоохранителей, число пострадавших превысило несколько десятков тысяч человек, сумма ущерба — около 3 миллиардов рублей, сообщает телеканал "Россия 24".

При этом суд постановил, что размещенная на сайтах кэшбери.рф и www.cashbery.com информация запрещена к распространению на российской территории. По истечении срока обжалования решение будет направлено в Роскомнадзор для исполнения и внесения в реестр запрещенных сайтов.

Деятельность "Кэшбери" Центробанк оценил, как основанную на обещаниях завышенной доходности, агрессивной рекламы в СМИ и соцсетях, а также на принципах сетевого маркетинга.

Иск о блокировке сайтов финансовой пирамиды поступил в Первомайский суд Ростова-на-Дону от прокуратуры Кировского района 28 сентября.

Автором идеи и собственником всех площадок и продуктов холдинга "Кэшбери" заявлен Артур Варданян. Головной офис группы расположен в Дубае. Компания позиционирует себя как инвестиционная p2р-платформа, которая позволяет физлицу выдавать заемные средства другим физическим лицам.

В финансовую империю Варданяна входят ООО "Кэшбери", микрокредитная компания "Варшава" и зарегистрированная в 2016 году в Великобритании Cashbery Limited PLC. В октябре Варданян объявил о том, что компания уходит в отпуск и до ноября прекращает ввод и вывод средств. Затем он заявил: вместо "Кэшбери" намерен создать новую инвесткомпанию, охватывающую своим влиянием до 30 миллионов человек.