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12 ноября 201818:10

Совладелец "Юлмарта" освобожден под залог в 25 миллионов

Петр Ковалев/ТАСС

Суд освободил совладельца компании "Юлмарт" Дмитрия Костыгина под залог в 25 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Костыгин обвиняется в мошенничестве, до этого времени он находился под домашним арестом. Вину свою он не признает.

Прокуратура просила суд продлить домашний арест до 30 сентября, но судья заявила, что доводы прокуратуры "себя исчерпали".

По версии следствия, весной 2016 года Костыгин заключил соглашение со Сбербанком об открытии кредитной линии. Бизнесмен предоставил в банк ложные сведения о финансовом состоянии компании и получил 1 миллиард рублей, которым распорядился по своему усмотрению.

Весной 2018-го в отношении ритейлера "Юлмарт" началась процедура банкротства.

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