Израиль начал бомбардировку сектора Газа

Израильские истребители начали обстрел целей на территории сектора Газа. Палестинцы, по словам израильских военных, пустили десятки ракет.

Как заявила пресс-служба Армии обороны Израиля, из сектора Газа было выпущено порядка 80 ракет, часть из них удалось перехватить. Одна из которых попала в автобус на юге Израиля – один человек получил тяжелые ранения, передает "Интерфакс".