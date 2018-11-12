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12 ноября 201821:10 Сергей Пашков

Небо в алмазах или в клеточку: империя Леваева попала под удар

Суд в Израиле продлил арест нескольким подозреваемым по делу алмазного короля, миллиардера Льва Леваева. Расследование началось в 2017 году, когда у одного из пассажиров, прибывшего из России, таможенники обнаружили партию незадекларированных драгоценных камней. Неделю назад публика узнала имена фигурантов этого дела, среди них брат и сын Леваева. К самому предпринимателю тоже есть вопросы.

Арестованные прячутся от объективов, накрываясь с головой не по погоде теплыми куртками. Представитель следствия, требуя продлить срок ареста, говорит, что действия подозреваемых сравнимы с работой криминального наркотрафика, только вместо опиатов и галлюциногенов в личных вещах, контейнерах, чемоданах в Израиль ввозились бриллианты. У полицейских спецподразделения "Лахав 433", работающего исключительно с особо важными делами, на руках козырь. Кто-то в империи Льва Леваева получил статус госсвидетеля. Он дает показания против своих, в обмен на свободу сдавая друзей и родственников, ибо в требующем абсолютного доверия бриллиантовом бизнесе чужих не держат.

Под арестом несколько сотрудников, родной брат и Звулон Леваев — сын человека, чью бриллиантовую империю еще недавно входили заводы, офисы, рудники и алмазные копи трех континентов. Анонимные, но близкие к следствию источники говорят о том, что следы ведут к главе холдинга LLD Lev Leviev Diamond.

"Полиция арестовала моего клиента, опасаясь, что будут созданы помехи следствию. Они прибегают к такой тактике почти всегда, когда речь идет о расследовании экономических преступлений. Но мы верим, что мой клиент вскоре будет освобожден", — заявляет адвокат задержанного алмазного короля Яхиэль Вайнрот.

У следователей мнение противоположное. Они ударили по самому сокровенному — по активам и недвижимости, нажитым непосильным трудом.

Появилась информация, что власти наложили арест на имущество Леваева – деньги, ценности, но самое главное – на белую мраморную виллу в местном поселке миллионеров Савьон, своим видом она больше похожа на дворец, который, строясь в тучные годы, должен был олицетворять власть и богатство клана Леваевых.

Но рынок бриллиантов, несмотря на отчаянное сопротивление лучшей половины человечества, так и не поднялся после кризиса 2008 года, когда сам Леваев счел за благо перебраться на жительство в Лондон, а доля доходов от экспорта камней в Израиле упала почти вдвое.

Тель-Авивская алмазная биржа — Мекка перекупщиков, шлифовщиков и ювелиров — уже забыла о своем бежавшем короле, признанном в конце восьмидесятых самым крупнейшим производителем бриллиантов в мире.

В этом странном суетном месте алмазной пылью торгуют бок о бок с торговцами фалафелем или шаурмой. И приобретший тарелку с хумусом за 15 шекелей тут же призывается бегущей строкой на английском, русском, иврите и даже китайском приобрести оптом и в розницу брилианты от 4 до 10 каратов.

Офис Lev Leviev Diamond ведет себя так, будто происходящее в Израиле их никак не касается. Мы действуем строго по закону, утверждают представители холдинга. Однако опытные юристы полагают, что следующим шагом может стать запрос на экстрадицию в Израиль самого Льва Леваева.

"Если прокуратура и полиция будут считать, что все это происходило с ведома господина Леваева, если он отказывается сотрудничать с израильским следствием в России, то весьма вероятно, что будут требовать его выдачи в Израиль. Тем более, что он израильский гражданин, чтобы судить его в Израиле", — поясняет адвокат Александр Гамбарян.

В 2015 году в Москве на Крымском мосту полыхала дорогая Ferrari, юный гонщик на скорости 200 километров в час протаранил пару машин и пытался сбежать. Его фамилия Левиев, но газетчики, несмотря на категорические опровержения семьи предполагали, что это может быть один из девяти детей или младших родственников олигарха.

Сегодня имя Льва Леваева вновь не сходит с газетных полос. На этот раз у него действительно серьезные проблемы, несмотря на то, что дело обещает быть долгим, а его финал пока еще трудно предугадать.

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