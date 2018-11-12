Умер основатель вселенной комиксов Marvel

В одной из больниц Лос-Анджелеса (Калифорния, США) в возрасте 95 лет умер знаменитый американский писатель, создатель комиксов Marvel Стэн Ли.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, Ли был госпитализирован в понедельник утром, однако медики оказались бессильны.

По данным РИА Новости, в течение нескольких лет Ли страдал серьезными заболеваниями, в том числе пневмонией и проблемами со зрением.

Стэн Ли – автор знаменитых комиксов о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс, Доктора Стрэнджа и Железного Человека.

Стэн Ли был главным редактором, издателем, а впоследствии занимал пост председателя совета директоров американской компании Marvel Comics.