Златан Ибрагимович признан лучшим новичком года в MLS

Шведский нападающий футбольного клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович был признан лучшим новичком года в американском чемпионате MLS. Кроме того, он вошел в символическую сборную прошедшего сезона.

Напомним, что швед перешел в высшую лигу США по футболу в марте 2018 года. В прошедшем чемпионате Ибрагимович провел 27 матчей и забил 22 мяча, став вторым в списке лучших бомбардиров.

Congrats to @LAGalaxy forward @Ibra_official, the 2018 Newcomer of the Year! 👏 pic.twitter.com/oRMMVC9Zml