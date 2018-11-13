Златан Ибрагимович признан лучшим новичком года в MLS

Шведский нападающий футбольного клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович был признан лучшим новичком года в американском чемпионате MLS. Кроме того, он вошел в символическую сборную прошедшего сезона.

Напомним, что швед перешел в высшую лигу США по футболу в марте 2018 года. В прошедшем чемпионате Ибрагимович провел 27 матчей и забил 22 мяча, став вторым в списке лучших бомбардиров.

"Лос-Анджелес Гэлакси" не сумел по итогам регулярного турнира попасть в плей-офф, заняв седьмое место в Западной конференции.