Генсек ООН призвал к сдержанности участников конфликта на границе Израиля и Газы

Генсек ООН Антониу Гутерриш призывает к максимальной сдержанности все стороны конфликта на границе Израиля и сектора Газа.

По данным израильских медиков, в ходе обстрелов за сутки пострадали 53 человека. Министерство здравоохранения в Газе заявляет о трех погибших и 15 раненых палестинцах, а министерство образования отменило во вторник занятия в школах и вузах.

Накануне радикалы из Газы обстреляли Израиль десятками ракет и минометных снарядов. Это был ответ на операцию спецназа по ликвидации боевого крыла движения ХАМАС, которое контролирует Газу.

Израильские военные заявили, что их целью был один из полевых командиров. После массированного обстрела со стороны сектора Газа израильские истребители, боевые вертолеты, беспилотники и танки поразили более 70 целей радикалов. В том числе -военные лагеря, наблюдательные посты, подземные туннели и мастерские по производству оружия, напоминает телеканал "Россия 24".