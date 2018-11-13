"Настоящий супергерой": Marvel и Disney почтили память Стэна Ли

Компании Marvel Comics и Disney почтили память Стэна Ли и поблагодарили его за творческие достижения. В совместном заявлении компаний говорится, что "каждый раз, когда вы будете открывать комикс Marvel, Стэн будет рядом". Накануне автор самых известных в мире комиксов скончался в возрасте 95 лет.

Глава Disney Роберт Айгер отметил, что Стэн Ли был столь же выдающимся, как и его персонажи.

"Настоящий супергерой для фанатов Marvel по всему миру Стэн обладал талантом вдохновлять, развлекать и объединять. Границы его воображения превосходили лишь размеры его сердца", — указал он.

Как сообщает РИА Новости, свои соболезнования выразили военнослужащие сухопутных войска США. Стэн Ли служил в войсках связи армии США во время Второй мировой войны с 1942 по 1945 годы. "Покойся с миром, солдат​​​", — говорится в сообщении сухопутных войск США на странице в Twitter.

Американский писатель, продюсер и сценарист Стэн Ли родился 28 декабря 1922 года в Нью-Йорке. Он вошел в историю как создатель Человека-паука, Халка, Людей Икс, Мстителей. Кроме того, он был продюсером многих картин про супергероев и часто снимался в роли самого себя в фильмах студии Marvel.

В последнее время Ли часто отменял свои публичные выступления из-за проблем со здоровьем, сообщает "Россия 24". В феврале он попал в больницу: писателя серьезно беспокоили сердце и дыхание.