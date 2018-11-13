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Воспитание и обучение детей 1 час назад

Новости Наука

13 ноября 201812:03 Дарья Даниленко

Рекламы в детских приложениях оказалось гораздо больше, чем предполагают родители

Детские приложения и рекламный контент в них требуют тщательного исследования и пристального рассмотрения с точки зрения закона, считают авторы работы.
Фото Global Look Press.

Благодаря недавнему исследованию, проведённому специалистами из детской больницы в Энн-Арборе при Университете Мичигана, стало известно, что 95% приложений для детей в возрасте до пяти лет содержат хотя бы одно рекламное объявление.

Исследователи просмотрели 135 различных детских приложений, как развлекательных, так и познавательных, и обнаружили, что игры часто и неожиданно для пользователя прерываются на показ видеорекламы и предложений сделать покупку, а также закрываются рекламными баннерами на весь экран. Всё это отвлекает и сбивает ребёнка с толку, а зачастую даже и не предназначено для детских глаз.

Ведущий автор исследования, детский врач и эксперт по развитию и поведению ребёнка, Дженни Радески (Jenny Radesky) считает, что учёным необходимо оценить, как такая реклама влияет на здоровье и общее состояние детей, если учесть, что они по меньшей мере час в день проводят с планшетом или смартфоном в руках.

Учёные заметили, что многие приложения нацелены в первую очередь на монетизацию, а не на обучение малышей. В дальнейшем это может послужить причиной для судебных разбирательств по вопросам рекламы, а также заставит родителей задуматься о том, стоит ли вообще скачивать то или иное приложение.

В рамках исследования учёные сами поиграли в самые популярные из развивающих игр и констатировали, что реклама присутствовала в 100% бесплатных приложений и в 88% платных. Рекламные ролики, прерывающие игру, присутствовали в более чем одной трети всех опробованных приложений и в более чем половине бесплатных. Заманчивые встроенные покупки были в одной трети всех приложений и в 41% бесплатных приложений.

Эта статистика беспокоит доктора Радески. Она отмечает, что дети из более бедных семей, пользуясь бесплатными приложениями, подвержены большему негативному психологическому воздействию. Ведь они видят больше навязчивой рекламы.

Во время некоторых игр на экране всплывали изображения героев этой игры и напоминали, что если участники осуществят встроенные покупки, то это даст им особые преимущества и сделает игру ещё более увлекательной.

В 17% всех приложений реклама была размещена по краям, сверху и снизу (или вообще одновременно везде). То же самое было в 27% бесплатных игр. Кроме того, в некоторых случаях реклама была не предназначена для детей, а ролик невозможно было закрыть, не просмотрев его до конца.

Авторы исследования напоминают, что ранее было обнаружено, что дети в возрасте до 8 лет зачастую не отличают всплывающую рекламу от самой игры. Доктор Радески полагает, что подобная коммерческая составляющая может губительно сказаться на творческих способностях малышей. К сожалению, пока что, в отличие от требований к телевизионной рекламе, не существует достаточно строгого регулирования рекламной деятельности в сфере детских мобильных приложений, поэтому трудно повлиять на тех, кто встраивает рекламу в детские приложения.

Помимо вышесказанного учёные обнаружили, что некоторые приложения предлагают пользователю поделиться информацией о своих успехах в игре в соцсетях. 17 приложений из 135 запрашивали доступ к номеру телефона пользователя, 11 – к микрофону, 9 – к камере и 6 – к геолокации. Всё это можно рассматривать как нарушение закона о персональных данных детей в Интернете и покушение на их приватность.

Педиатры также обращают внимание на то, что контент низкого качества и сбивающие с толку аудио- и видеоэффекты могут противоречить образовательным целям популярных приложений и даже сводить их на нет.

У современных детей время с планшетом порой заменяет время у телевизора, и родители пытаются использовать эти минуты (или даже часы) с максимальной пользой для отпрысков. Однако получается, что родителей вводят в заблуждение: выбранные ими приложения, которые помечены, как образовательные, оказывают на детей негативное воздействие (последнее, впрочем, ещё предстоит установить в ходе новых исследований).

Главный вывод статьи исследователей, вышедшей в журнале Developmental & Behavioral Pediatrics: детские приложения и рекламный контент в них требуют тщательного исследования и пристального рассмотрения с точки зрения закона. Сами родители также должны изучать, что видят на экране их дети, а не оставлять ребёнка один на один с экраном и не просто радоваться тому что выдалась тихая минутка. В дальнейшем такой досуг може обернуться как проблемами с учёбой, так и психическими отклонениями.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что маленькие дети используют инструменты, полагаясь на основные законы физики, но не способны строить планы. Наши коллеги из "Вести.Hitech" рассказывали о том, что гаджеты лишают детей сна. Впрочем, недавнее исследование учёного из Оксфорда опровергает такой вывод. Кроме того, мы писали о том, почему родителям стоит меньше беспокоиться, если их дети излишне привередливы в выборе еды. Другие интересные материалы на тему воспитания подрастающего поколения можно найти в специальном разделе на нашем сайте.

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