Тема:
Воспитание и обучение детей 1 час назад
Рекламы в детских приложениях оказалось гораздо больше, чем предполагают родители
Благодаря недавнему исследованию, проведённому специалистами из детской больницы в Энн-Арборе при Университете Мичигана, стало известно, что 95% приложений для детей в возрасте до пяти лет содержат хотя бы одно рекламное объявление.
Исследователи просмотрели 135 различных детских приложений, как развлекательных, так и познавательных, и обнаружили, что игры часто и неожиданно для пользователя прерываются на показ видеорекламы и предложений сделать покупку, а также закрываются рекламными баннерами на весь экран. Всё это отвлекает и сбивает ребёнка с толку, а зачастую даже и не предназначено для детских глаз.
Ведущий автор исследования, детский врач и эксперт по развитию и поведению ребёнка, Дженни Радески (Jenny Radesky) считает, что учёным необходимо оценить, как такая реклама влияет на здоровье и общее состояние детей, если учесть, что они по меньшей мере час в день проводят с планшетом или смартфоном в руках.
Учёные заметили, что многие приложения нацелены в первую очередь на монетизацию, а не на обучение малышей. В дальнейшем это может послужить причиной для судебных разбирательств по вопросам рекламы, а также заставит родителей задуматься о том, стоит ли вообще скачивать то или иное приложение.
В рамках исследования учёные сами поиграли в самые популярные из развивающих игр и констатировали, что реклама присутствовала в 100% бесплатных приложений и в 88% платных. Рекламные ролики, прерывающие игру, присутствовали в более чем одной трети всех опробованных приложений и в более чем половине бесплатных. Заманчивые встроенные покупки были в одной трети всех приложений и в 41% бесплатных приложений.
Эта статистика беспокоит доктора Радески. Она отмечает, что дети из более бедных семей, пользуясь бесплатными приложениями, подвержены большему негативному психологическому воздействию. Ведь они видят больше навязчивой рекламы.
Во время некоторых игр на экране всплывали изображения героев этой игры и напоминали, что если участники осуществят встроенные покупки, то это даст им особые преимущества и сделает игру ещё более увлекательной.
В 17% всех приложений реклама была размещена по краям, сверху и снизу (или вообще одновременно везде). То же самое было в 27% бесплатных игр. Кроме того, в некоторых случаях реклама была не предназначена для детей, а ролик невозможно было закрыть, не просмотрев его до конца.
Авторы исследования напоминают, что ранее было обнаружено, что дети в возрасте до 8 лет зачастую не отличают всплывающую рекламу от самой игры. Доктор Радески полагает, что подобная коммерческая составляющая может губительно сказаться на творческих способностях малышей. К сожалению, пока что, в отличие от требований к телевизионной рекламе, не существует достаточно строгого регулирования рекламной деятельности в сфере детских мобильных приложений, поэтому трудно повлиять на тех, кто встраивает рекламу в детские приложения.
Помимо вышесказанного учёные обнаружили, что некоторые приложения предлагают пользователю поделиться информацией о своих успехах в игре в соцсетях. 17 приложений из 135 запрашивали доступ к номеру телефона пользователя, 11 – к микрофону, 9 – к камере и 6 – к геолокации. Всё это можно рассматривать как нарушение закона о персональных данных детей в Интернете и покушение на их приватность.
Педиатры также обращают внимание на то, что контент низкого качества и сбивающие с толку аудио- и видеоэффекты могут противоречить образовательным целям популярных приложений и даже сводить их на нет.
У современных детей время с планшетом порой заменяет время у телевизора, и родители пытаются использовать эти минуты (или даже часы) с максимальной пользой для отпрысков. Однако получается, что родителей вводят в заблуждение: выбранные ими приложения, которые помечены, как образовательные, оказывают на детей негативное воздействие (последнее, впрочем, ещё предстоит установить в ходе новых исследований).
Главный вывод статьи исследователей, вышедшей в журнале Developmental & Behavioral Pediatrics: детские приложения и рекламный контент в них требуют тщательного исследования и пристального рассмотрения с точки зрения закона. Сами родители также должны изучать, что видят на экране их дети, а не оставлять ребёнка один на один с экраном и не просто радоваться тому что выдалась тихая минутка. В дальнейшем такой досуг може обернуться как проблемами с учёбой, так и психическими отклонениями.
Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что маленькие дети используют инструменты, полагаясь на основные законы физики, но не способны строить планы. Наши коллеги из "Вести.Hitech" рассказывали о том, что гаджеты лишают детей сна. Впрочем, недавнее исследование учёного из Оксфорда опровергает такой вывод. Кроме того, мы писали о том, почему родителям стоит меньше беспокоиться, если их дети излишне привередливы в выборе еды. Другие интересные материалы на тему воспитания подрастающего поколения можно найти в специальном разделе на нашем сайте.
Ранее по теме
-
Учёные: время, проведённое у экранов гаджетов, не влияет на сон детей23 часа назад
-
"Хорошие парни" в голливудских фильмах оказались гораздо хуже злодеев5 суток назад
-
Успехи в учебе и карьере связаны не только с интеллектом5 суток назад
-
Три полезных навыка, которые формирует чтение книг в детстве28 суток назад
-
Маленькие дети со смартфонами чаще становятся агрессорами и жертвами1 месяц назад
-
Гены определяют 60% успехов в учёбе2 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Новое обострение в Секторе Газа
- Мэй готова к диалогу с Россией, но с условиями
- Умер композитор, писавший для Кобзона, Ротару и "Сябров"
- Невостребованные вклады предложили передавать в бюджет государства
- Избирком: выборы в Хакасии состоялись
Самое читаемое
-
В столице отгремела чеченская вип-свадьба. Видео
- Включила звезду: Гоген Солнцев выгнал веником 63-летнюю жену. Видео
- Фигуристка Елизавета Туктамышева повторила свой стриптиз на льду. Видео
- Дайверы в Новой Зеландии запечатлели на видео странного белого монстра
- Кто и как выманивает у девушек откровенные фото в Сети
Авто.Вести.Ru
-
Представлен обновленный пикап Mitsubishi L200
- ГИБДД озвучила сумму штрафа за опасное вождение
- BMW M8: получено официальное подтверждение
- По новой системе техосмотр придется проходить гораздо чаще
- Штрафовать за летние шины зимой пока не будут (но не всех)
Вести.Экономика
-
Доллар взлетел до максимума за 1,5 года. Чем это грозит рынкам?
- Где живут миллионеры? Топ-10 стран мира
- Рынок акций США упал на фоне опасений замедления мировой экономики
- Система SWIFT отключила ЦБ Ирана
- США намерены продемонстрировать силу на газовом рынке Европы
Недвижимость
-
Россиянин не платил за ЖКХ 7 лет и подал на коммунальщиков в суд
- Полная безнаказанность: мошенники переключились с алкоголиков на ветеранов
- Майнинговая ферма разорила жильцов подмосковного ЖК
- Назван самый грязный город Европы
- Москвичи скупают вторичные квартиры
- Мужчина держал в квартире ласкового аллигатора
Вести.Медицина
-
В якобы безопасных лаках для ногтей нашли опасные химикаты
- Лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал
- Известный препарат оказался лучшей профилактикой инсульта
- Синдром сухого глаза: почему он возникает и как с ним справиться
- Отвратительная слизь: какую опасность скрывает душ
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Слова "прокатиться на автомобиле" молодые люди поняли буквально
- Москва вошла в десятку лучших городов мира
- "Стромынка" соединит Большое кольцо с красной веткой столичного метро
- "Дом Муму" на Остоженке вновь открылся к 200-летию Тургенева
- Темой недели итальянской кухни в Москве будет средиземноморская диета
- Москвичи решат, кому отдать столичный туристический "Оскар"
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Худеть, лежа на диване: названо время суток, когда сжигается максимум калорий
- В Египте найдены двести бальзамированных кошек и первые мумии насекомых
- Как мягкие ткани динозавров могут сохраняться десятки миллионов лет? Разгадка найдена
- Время, проведённое у экранов гаджетов, не влияет на сон детей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"