Украинцы пытались переправить тысячи пачек сигарет через границу при помощи беспилотника

Тихим воскресным вечером, 11 ноября, украинские пограничники задержали в Ужгородском районе четверых жителей села Красное при попытке переправить в Венгрию четыре с половиной тысячи пачек сигарет, используя для этого беспилотный летательный аппарат.

Контрабандисты попались с поличным: на месте задержания в чистом поле был обнаружен микроавтобус нарушителей, аккумуляторные батареи для беспилотника, а также сам летательный аппарат, объемные сумки с сигаретами, пульты управления и приборы ночного видения.

Задержанные вместе с изъятой контрабандой были доставлены в пограничный пункт, и в настоящее время сотрудники правоохранительных органов Украины проводят все необходимые следственные мероприятия.