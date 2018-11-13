Норвежский фрегат с пробоиной полностью скрылся под водой

Норвежский фрегат Helge Ingstad, который получил пробоину в прошлый четверг, во вторник практически полностью скрылся под водой, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось, корабль возвращался с учений НАТО и врезался в греческий нефтяной танкер, тот не пострадал. А фрегат, стоимость которого оценивается в 650 миллионов долларов, получил пробоину ниже ватерлинии и пошел ко дну.

Команда была вынуждена покинуть корабль. Сообщается, что столкновение произошло по вине экипажа военного судна, который сначала отключил систему навигации, а потом не заметил на своем пути танкер.