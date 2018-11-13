Бухарский преподаватель высшей математики избил студентов без галстуков

В Сети распространилось видео, как преподаватель хлещет по щекам студентов, а одного бьет кулаком в живот. При этом "солидный" мужчина выкрикивает в их адрес ругательства.

Так молодых людей, вызванных к доске, преподаватель наказывает за то, что они пришли на занятия без галстуков.

Как выяснил Sputnik Узбекистан, этот инцидент произошел в Бухарском инженерно-технологическом институте, а мужчина, распустивший руки – преподаватель высшей математики.

Видео было снято примерно год назад, но в Интернете появилось только сейчас.

В приемной вуза сообщили, что уголовное дело по данному факту не заводилось, в областной прокуратуре этот случай также не комментируют, передает РИА Новости.