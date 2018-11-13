НАТО опять жалуется на "генерала Мороза"

Холод снова стал проблемой для военных Североатлантического альянса. На этот раз бойцы НАТО столкнулись с ним на учениях "Единый трезубец-2018", которые проходят в Норвегии. Так, например, руководство маневров отметило, что техника на морозе ломается чаще, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Вместе с тем генсек НАТО отметил, что военные ищут способы справиться с негативными последствиями морозов. Например, внедряют 3D-печать деталей для бронемашин, чтобы не везти их со складов, а производить на месте.

12 ноября на холод во время учений пожаловались словенцы. Их одежда оказалась не приспособлена к норвежским влажности и перепадам температур от +7 до -23 градусов, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на командира словенского подразделения. Правда, никто из солдат или офицеров не заболел.

Нельзя не вспомнить, что подразделение из Нидерландов приехало на "Единый трезубец" вообще без теплой одежды. Голландские солдаты не ожидали, что в октябре и ноябре в Норвегии может быть холодно. Статс-секретарь голландского оборонного ведомства Барбара Виссер потребовала выдать каждому бойцу по одной тысяче евро, что бы они смогли сами купить себе соответствующую погоде экипировку.