ММА. Россиянин Алексей Олейник продлил контракт с UFC

Российский боец тяжелого веса в смешанных единоборствах Алексей Олейник продлил контракт с ведущим американским промоушеном UFCСогласно новому соглашению нашего известного мастера ММА он проведет под эгидой организации как минимум еще восемь боев.

"Хотя мне до сих пор соперник не назначен, но контракт на дальнейшее сотрудничество с UFC предложен, — сообщил Олейник в своем аккаунте социальной сети Instagram. – И подписан. Поэтому увидимся в клетке, надеюсь скоро".

Олейник выступает в лиге UFC с 2014 года, с тех пор он одержал шесть побед и дважды проиграл. В последнем поединке россиянин задушил Марка Ханта в первом раунде первого турнира UFC в России. Сам спортсмен отметил, что по новому соглашению ему предложили более выгодные условия.