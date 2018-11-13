Автомобиль взорвался после массового ДТП на трассе М-4 "Дон". Видео

Обильные снегопады спровоцировали локальные транспортные коллапсы на федеральной автотрассе М-4 "Дон". По предварительной информации, 13 ноября в южных регионах России произошла целая серия массовых аварий.

Так, по данным ТАСС, во вторник в Ростовской области на М-4 столкнулось 13 машин, в результате ДТП погиб один человек и еще один – пострадал. Ранее на той же трассе в Азовском районе региона участниками аварии стали шесть транспортных средств. К счастью, в этом случае обошлось без жертв.

Серьезная пробка образовалась в районе границы Ростовской области и Краснодарского края. Автомобили не сумели одолеть обледеневший участок дороги, идущий на подъем и встали.

Неподалеку от этого места – предположительно в районе населенного пункта Цукерова Балка Краснодарского края, очевидец снял на видео последствия массового столкновения и момент взрыва фургона, судя по всему, загоревшегося после аварии.

Как раз в тот момент, когда автор ролика, двигавшийся по встречной полосе, проезжал мимо полыхающей машины, произошел взрыв.

Полицейские призвали водителей воздержаться от поездок на летней резине и соблюдать осторожность, учитывая погодные условия при выборе стиля вождения.