Екатерина Лагно вышла в полуфинал чемпионата мира по шахматам

В Ханты-Мансийске продолжается женский чемпионат мира по шахматам. В четвертьфинальный раунд соревнований вышли две россиянки, которые во вторник, 13 ноября, провели вторые партии на данной стадии. По их итогам Екатерина Лагно пробилась в полуфинал турнира.

В четвертьфинале Лагно встречалась с китаянкой Лэй Тинцзе и одержала победы в обеих партиях. В полуфинале она сыграет с победительницей противостояния между украинкой Мариной Музычук и Жансаей Абдумалик из Казахстана.

Другая россиянка Александра Костенюк во второй четвертьфинальной партии снова сыграла вничью с украинкой Анной Музычук. После двух поединков счет ничейный. В среду, 14 ноября, спортсменки сыграют тай-брейк.

Женский чемпионат мира по шахматам завершится 23 ноября.