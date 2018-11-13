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Палестино-израильский конфликт 33 минуты назад

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13 ноября 201819:20

Палестинцы согласились на перемирие с израильтянами

Палестинское движение ХАМАС и другие группировки в секторе Газа в совместном заявлении дали согласие на перемирие с Израилем при посредничестве Египта.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало агентство Associated Press.

Израиль отнесся к предложению сдержанно, отметив, что его реакция будет зависеть от реальной обстановки в секторе Газа. Уже третьи сути палестинские боевики запускают ракеты по югу Израиля.

В ответ авиация Израиля наносит авиаудары по целям, связанным с ХАМАС и другими группировками в секторе Газа.

В ЦАХАЛе (вооруженные силы еврейского государства) сообщили, что за минувшие сутки палестинцы выпустили по Израилю 460 ракет и минометных снарядов, более 100 из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В ответ ВВС Израиля поразили в секторе Газа 160 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада" (запрещена в РФ).

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