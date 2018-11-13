Убивать нелюдей: детский лагерь "Азовец" шокировал журналистов из США

Журналисты Associated Press на Украине стали свидетелями того, как подростков учат "уничтожать нелюдей". Они испытали культурный шок, побывав в одном из детских неонацистских лагерей под Тернополем.

Тренировочный день в детском лагере под Тернополем начинается до рассвета – со взрывов оглушающей гранаты. Еще сонные дети и подростки выбираются из палаток.

- Бегом-бегом! Круговая оборона!

Сначала построение и утренняя зарядка, если это в принципе так можно назвать.

– Где сила?

– Там воля! — отвечает детский строй на вопрос.

Большинство воспитанников лагеря – подростки. Самому младшему – 8 лет. Никаких поблажек ни для кого, марш-бросок со штурмовой винтовкой и общие для всех уроки стрельбы.

"Что оружие может делать? Правильно! Стрелять! Но не всегда туда, куда вы хотите", — поясняет детям инструктор.

На камеру инструктор лагеря поясняет западным журналистам: детей в этом лагере не учат целиться в людей. Но сепаратисты – не люди. Их, по словам инструктора, убивать можно.

"А все прекрасно понимают, что это: история Гитлерюгенда, когда невозможно было перевоспитать этих детей показывает. Они воевали до 1951 года и погибали. Самая большая проблема в том, что этим детям уже легко внедрить образ врага. Они уже привыкли к тому, что должен быть враг. И нет никакой гарантии, что следующим врагом не будет Польша или Венгрия", — поясняет политолог, эксперт Центра Евразийской интеграции Олег Ногинский.

Заведуют всем активисты праворадикальной военизированной организации С14. Во многих странах, в том числе в США, она признана террористической. Но поддерживать тесные связи с властями Украины и получать западные гранты на образование это, оказывается, не мешает.

"Откровенно говоря, очень большое количество западных грантов направляется именно на молодежное патриотическое воспитание. Не нужно забывать, что в свое время США были одним из основных спонсоров и западных партнеров гитлеровской Германии. Поэтому то, что США абсолютно не допускают для использования на внутреннем рынке, они с удовольствием используют на внешних рынках, если это соответствует их целям и задачам", — продолжает политолог Олег Ногинский.

Сколько сейчас подобных лагерей на Украине, не берется сказать ни один эксперт. Начали появляться они еще с 1990-х. В 2012 году при непосредственной поддержке американских спецслужб был организован летний лагерь "Тризуб имени Степана Бандеры". Детский лагерь "Азовец" принимает на воспитание детей уже с 7 лет с десятка городов по всей Украине.

"Начиная с 2014 года подобного рода лагеря организовывались наиболее радикальными представителями украинского общества. Это становится возможным только по одной причине, потому что нет никакой реакции на это Запада – партнеров, которые делают вид, что ничего не замечают", — считает директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.

Впрочем, в последнее время замечать стал уже и Запад. Репортаж о детском лагере сняли журналисты Associated Press. Американский телеканал NBC Left Field сделал сюжет о жизни в "Азовце". О подготовке молодых украинских националистов писала испанская El Mundo. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, говорят о росте национализма на Украине и европейские лидеры, но пока лишь в кулуарах, на личных встречах и вполголоса.