Карлсен и Каруана вновь не выявили победителя в матче за шахматную корону

В Лондоне завершилась четвертая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной. Как и в трех предыдущих встречах, соперники разошлись миром.

Действующий обладатель мировой шахматной короны не смог добиться победы, играя белыми фигурами. Партия завершилась на 34-м ходу.

После четырех встреч счет так и остался равным – 2:2. Следующая партия состоится 14 ноября.