Палестина: есть ли шанс остановить насилие

Палестинское движение ХАМАС и другие группировки в секторе Газа дали согласие на перемирие с Израилем при посредничестве Египта. Сделали совместное заявление. В свою очередь, Израиль гарантий давать не стал, заявив, что всё будет зависеть от обстановки.

Как вести себя при обстреле, в Израиле сегодня знает каждый. Лечь у обочины, если сирена, "Цева адом" застала тебя на трассе или на улице. Уйти в ближайшее убежище, если подлётное время выпущенной с территории Газы ракеты позволяет добраться до специально оборудованного помещения. Но жителей этого ашкелонского дома ночной залп застал врасплох.

Несколько человек получили ранения: осколками металлического корпуса ракеты, битым стеклом. Чуть позже, под завалами бетонных конструкций полицейские обнаружили погибшего мужчину — палестинца из Хеврона, нелегально работавшего в этом городе.

Почти четыреста ракетных ударов за последние сутки. Разрушенные дома в Нетивоте, Сдероте, Ашкелоне. В городах юга Израиля, закрыты школы, детские сады, торговые центры. Полиция усиленно патрулирует районы, оказавшиеся в зоне обстрела.

С вечера понедельника, в небе над сектором Газы не смолкает гул израильских боевых беспилотников. Несколько ракет класса "воздух-земля", практически полностью разрушили здание подконтрольного ХАМАС телеканала "Аль Акса". Предупрежденные заранее сотрудники успели покинуть офис незадолго до взрыва.

"Мы уничтожили более ста военных объектов ХАМАСа и Исламского Джихада (организация запрещена в России) в Газе. Однако мы наносим удары, стараясь избегать жертв среди гражданского населения. Бомбардировке предшествует обязательная проверка объекта, чтобы избежать ненужных жертв", — заявил Йонатан Конрикос, подполковник, представитель армии Израиля.

Тем не менее, палестинские медики сообщают о шестерых погибших и множестве раненых при налетах израильских ВВС, не прекращавшихся всю минувшую ночь.

"В такие дни страшно выходить на улицу, хотя и в домах мы не чувствуем себя в безопасности. Ситуация здесь очень тяжелая даже в мирное время, из-за блокады и безработицы, а сейчас мы ещё очень боимся за себя и за близких," — рассказал Мохаммед Халиль, житель сектора Газа.

Генштаб ЦАХАЛа объявил о частичной мобилизации резервистов. Полевые командиры бригад Изеддина аль Кассама, пригрозили расширить зону обстрела Израиля, предложив жителям Тель-Авива держаться поближе к убежищам. Однако, в средине дня интенсивность обстрелов с обеих сторон снизилась. Расчеты противоракетных систем "Железный купол", сбившие за минувшие сутки около ста "Касамов", получили передышку.

Ближе к вечеру интенсивность обстрелов с обеих сторон снизилась. Очевидно, ни в Газе, ни в Израиле не хотели затяжной, полномасштабной войны. В дело вновь вступили посредники из египетской разведки. Вновь появился шанс, если на устойчивый мир, то хотя бы на временное перемирие.