Новости Общество

Все видео этой рубрики
14 ноября 201800:29 Юрий Нестеров

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение

Из-за сильного снегопада и метели временно закрыт проезд для общественного транспорта на некоторых участках трассы М-4 "Дон". Много аварий.

Дорога на Краснодар в районе села Самарского во вторник стала непреодолимым препятствием для водителей. Это тот участок трассы М4, где случилось самое массовое столкновение автомобилей из-за непогоды, несколько десятков машин оказались вовлечены в ДТП, а это самый яркий пример. Из-за небольшого удара воспламенился газовый баллон, и "газель" выгорела полностью.

У водителя и пассажира хватило времени только, чтобы выпрыгнуть из кабины грузовика, который оказался объят пламенем. Когда сюда через многокилометровые заторы добрались пожарные, тушить было уже нечего. Водитель считает всему виной то, что дорожные службы не убирали с трассы снег.

Сегодня днем из-за метели федеральную трассу М4 "Дон" буквально парализовало. Эвакуаторы возвращались сюда снова и снова, чтобы увозить разбитые машины.

Подобные аварии на трассе можно увидеть через каждые несколько километров и, как правило, один из участников — это фура. Большегрузы не справляются с подъемом по скользкой нечищеной дороге.

На северном направлении М4 дорожная ситуация не лучше. В Аксайском районе на трассе столкнулось 13 машин. По информации правоохранителей, один человек пострадал, ещё один погиб. Дорожные службы вывели на донские трассы максимальное количество техники.

"Снегопад будет продолжаться до 20-00, потом должна быть пауза, давление вроде нормальное, но осадки будут продолжаться. Поэтому сейчас на всех участках работают, машины, грейдера, погрузчики, на каждом участке мастера, прорабы, то есть, все находятся на линии и занимаются очисткой проезжей части от снега", — пояснил Игорь Хаемджиев, директор ООО "Дорстрой".

По сводкам МЧС, в ближайшее время количество осадков может достичь максимального для ноября значения. Спасатели просят водителей воздержаться от поездок.

Сейчас

23:16

Машина провалилась в кипяток в центре Киева

23:04

В центре Хьюстона застрелен подросток

19:32

В Котельниках неизвестные открыли стрельбу по автомобилю

19:00

Палестинцы согласились на перемирие с израильтянами

18:11

Украинская православная церковь отвергла автокефалию

16:37

Медведев предупредил, что Россия может отказаться от Давоса

16:30

Порошенко сорвал встречу с епископами УПЦ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Три дня в Сингапуре: Путин примет участие в двух саммитах

Три дня в Сингапуре: Путин примет участие в двух саммитах

4 часа назад
Палестина: есть ли шанс остановить насилие

Палестина: есть ли шанс остановить насилие

1 час назад
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение

1 час назад
Украина замерзает, а чиновники перекладывают ответственность друг на друга

Украина замерзает, а чиновники перекладывают ответственность друг на друга

4 часа назад
В прокуратуре считают, что за Цеповязом ослабили контроль в ИК

В прокуратуре считают, что за Цеповязом ослабили контроль в ИК

3 часа назад
В Петербурге возобновлено расследование убийства Талькова

В Петербурге возобновлено расследование убийства Талькова

8 часов назад
Где живут миллионеры? Топ-10 стран мира

Где живут миллионеры? Топ-10 стран мира

14 часов назад
Ксения Стриж до сих пор хохочет, вспоминая брак с Андреем Макаревичем

Ксения Стриж до сих пор хохочет, вспоминая брак с Андреем Макаревичем

9 часов назад
Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия

Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия

12.11.2018 08:15
Вспомнить все: "Ненастье" погружает в атмосферу 90-х

Вспомнить все: "Ненастье" погружает в атмосферу 90-х

10 часов назад
Учительница лишилась всего из-за слепой страсти к 15-летнему ученику

Учительница лишилась всего из-за слепой страсти к 15-летнему ученику

7 часов назад
Машина провалилась в кипяток в центре Киева

Машина провалилась в кипяток в центре Киева

2 часа назад
Медведев предупредил, что Россия может отказаться от Давоса

Медведев предупредил, что Россия может отказаться от Давоса

8 часов назад
Московские окна: от роддома до кладбища

Московские окна: от роддома до кладбища

10 часов назад
"Маска смерти". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 17 ноября

"Маска смерти". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 17 ноября

12 часов назад
Осталось 8 дней! Прими участие в самом популярном киберспортивном конкурсе

Осталось 8 дней! Прими участие в самом популярном киберспортивном конкурсе

12 часов назад
"Боинг" заподозрили в серийном браке

"Боинг" заподозрили в серийном браке

2 часа назад
Пожар дома на Кубани: в огне погибли трое детей и бабушка

Пожар дома на Кубани: в огне погибли трое детей и бабушка

3 часа назад
Елена Цыплакова принимает поздравления

Елена Цыплакова принимает поздравления

3 часа назад
Морозные каникулы по пути в Шанхай: в Иркутске застрял второй французский "Боинг"

Морозные каникулы по пути в Шанхай: в Иркутске застрял второй французский "Боинг"

4 часа назад
Десятки тысяч дефицитных лекарств нашли просроченными на складе в Петербурге

Десятки тысяч дефицитных лекарств нашли просроченными на складе в Петербурге

4 часа назад
Убивать нелюдей: детский лагерь "Азовец" шокировал журналистов из США

Убивать нелюдей: детский лагерь "Азовец" шокировал журналистов из США

5 часов назад
Авторы "Игры престолов" рассказали, когда выйдет последний сезон сериала

Авторы "Игры престолов" рассказали, когда выйдет последний сезон сериала

5 часов назад
В Котельниках ищут неизвестных, открывших стрельбу по автомобилю

В Котельниках ищут неизвестных, открывших стрельбу по автомобилю

5 часов назад
Телеканал CNN подает в суд на Трампа и его сотрудников

Телеканал CNN подает в суд на Трампа и его сотрудников

5 часов назад
ФССП сняла с Навального ограничения в праве выезда за рубеж

ФССП сняла с Навального ограничения в праве выезда за рубеж

5 часов назад
Исследование: ограничение использования соцсетей укрепляет психическое здоровье

Исследование: ограничение использования соцсетей укрепляет психическое здоровье

6 часов назад
Селин Дион выпустила линию гендерно-нейтральной детской одежды

Селин Дион выпустила линию гендерно-нейтральной детской одежды

7 часов назад
Украинская православная церковь отвергла автокефалию

Украинская православная церковь отвергла автокефалию

7 часов назад
5 самых дорогих бюстгальтеров Fantasy Bra в истории Victoria’s Secret

5 самых дорогих бюстгальтеров Fantasy Bra в истории Victoria’s Secret

7 часов назад
Европе нужна своя армия: Меркель поддержала Макрона, несмотря на критику Трампа

Европе нужна своя армия: Меркель поддержала Макрона, несмотря на критику Трампа

7 часов назад
"Лаборатория Касперского" открыла в Швейцарии "центр прозрачности"

"Лаборатория Касперского" открыла в Швейцарии "центр прозрачности"

7 часов назад
Самый первый видеотест обновленного пикапа Mitsubishi L200

Самый первый видеотест обновленного пикапа Mitsubishi L200

7 часов назад
Должников по штрафам и налогам предлагают лишать водительских прав

Должников по штрафам и налогам предлагают лишать водительских прав

7 часов назад
Покупатели в Москве расплатились за iPhone ванной с мелочью

Покупатели в Москве расплатились за iPhone ванной с мелочью

8 часов назад
Австрийский суд решил не арестовывать полковника, подозреваемого в шпионаже на Россию

Австрийский суд решил не арестовывать полковника, подозреваемого в шпионаже на Россию

8 часов назад
Россияне назвали самый добрый город в стране

Россияне назвали самый добрый город в стране

8 часов назад
Автомобиль взорвался после массового ДТП на трассе М-4 "Дон". Видео

Автомобиль взорвался после массового ДТП на трассе М-4 "Дон". Видео

8 часов назад
Археологи научились определять пол человека по зубам

Археологи научились определять пол человека по зубам

9 часов назад
Следствие: Рыболовлев молчит, как рыба

Следствие: Рыболовлев молчит, как рыба

9 часов назад
Ожирение ускоряет развитие рака и повышает эффективность его лечения

Ожирение ускоряет развитие рака и повышает эффективность его лечения

10 часов назад
Беспилотные машины увеличат уровень проституции

Беспилотные машины увеличат уровень проституции

11 часов назад
Ведущий культового телешоу Top Gear разбил Porsche за 10 млн рублей

Ведущий культового телешоу Top Gear разбил Porsche за 10 млн рублей

12 часов назад
Кастинг позора: как мошенники из "ток-шоу" выманивают у девушек интимные снимки

Кастинг позора: как мошенники из "ток-шоу" выманивают у девушек интимные снимки

13 часов назад
Автоматическое списание неоплаченных штрафов ПДД запустят в 2019 году

Автоматическое списание неоплаченных штрафов ПДД запустят в 2019 году

13 часов назад
Разгадана вековая загадка неврологии

Разгадана вековая загадка неврологии

13 часов назад
Якутские полицейские сняли танцевальное видео и прославились в социальных сетях

Якутские полицейские сняли танцевальное видео и прославились в социальных сетях

13 часов назад
Новый седан Toyota Corolla: первое изображение

Новый седан Toyota Corolla: первое изображение

14 часов назад
Аппликация с олененком Бэмби изменила жизнь бездомного

Аппликация с олененком Бэмби изменила жизнь бездомного

15 часов назад
Москвичи скупают квартиры, опасаясь дорогой ипотеки и роста цен

Москвичи скупают квартиры, опасаясь дорогой ипотеки и роста цен

15 часов назад
"Настоящий супергерой": Marvel и Disney почтили память Стэна Ли

"Настоящий супергерой": Marvel и Disney почтили память Стэна Ли

15 часов назад
Без сои, кошек и собак: Роскачество проверило молочные сосиски

Без сои, кошек и собак: Роскачество проверило молочные сосиски

17 часов назад
"Академия Святого Мартина в полях" исполнит в Москве симфонии Бетховена

"Академия Святого Мартина в полях" исполнит в Москве симфонии Бетховена

12.11.2018 17:05