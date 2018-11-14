В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение

Из-за сильного снегопада и метели временно закрыт проезд для общественного транспорта на некоторых участках трассы М-4 "Дон". Много аварий.

Дорога на Краснодар в районе села Самарского во вторник стала непреодолимым препятствием для водителей. Это тот участок трассы М4, где случилось самое массовое столкновение автомобилей из-за непогоды, несколько десятков машин оказались вовлечены в ДТП, а это самый яркий пример. Из-за небольшого удара воспламенился газовый баллон, и "газель" выгорела полностью.

У водителя и пассажира хватило времени только, чтобы выпрыгнуть из кабины грузовика, который оказался объят пламенем. Когда сюда через многокилометровые заторы добрались пожарные, тушить было уже нечего. Водитель считает всему виной то, что дорожные службы не убирали с трассы снег.

Сегодня днем из-за метели федеральную трассу М4 "Дон" буквально парализовало. Эвакуаторы возвращались сюда снова и снова, чтобы увозить разбитые машины.

Подобные аварии на трассе можно увидеть через каждые несколько километров и, как правило, один из участников — это фура. Большегрузы не справляются с подъемом по скользкой нечищеной дороге.

На северном направлении М4 дорожная ситуация не лучше. В Аксайском районе на трассе столкнулось 13 машин. По информации правоохранителей, один человек пострадал, ещё один погиб. Дорожные службы вывели на донские трассы максимальное количество техники.

"Снегопад будет продолжаться до 20-00, потом должна быть пауза, давление вроде нормальное, но осадки будут продолжаться. Поэтому сейчас на всех участках работают, машины, грейдера, погрузчики, на каждом участке мастера, прорабы, то есть, все находятся на линии и занимаются очисткой проезжей части от снега", — пояснил Игорь Хаемджиев, директор ООО "Дорстрой".

По сводкам МЧС, в ближайшее время количество осадков может достичь максимального для ноября значения. Спасатели просят водителей воздержаться от поездок.