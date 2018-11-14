Уникальный розовый бриллиант продан за рекордную сумму

На состоявшемся в Женеве аукционе Christie's продан за 50 миллионов долларов редчайший розовый бриллиант "Розовое наследие" весом в 19 карат. Предварительная оценка лота составила 30-50 миллионов долларов.

Ранее драгоценный камень находился в коллекции семьи Оппенгеймеров, основавшей золотодобывающую корпорацию "Англо американ" и управлявшей алмазодобывающей компанией "Де Бирс".

Специалисты оценивают розовый бриллиант прямоугольной огранки по высшей категории насыщенности цвета. Как заявил глава департамента драгоценностей Christie's Рахула Кадакии, этот драгоценный камень является самым ярким розовым бриллиантом, когда-либо выставлявшимся на торги аукционного дома. По его словам, исключительные характеристики и происхождение камня делают его величайшим в мире бриллиантом.

Как сообщалось, в ноябре минувшего года на аукционе Christie's был продан за рекордную к тому времени сумму — почти 32,5 миллиона долларов — розовый бриллиант "Розовое обещание" весом 14,93 карата.