Brent обвалилась ниже $65

В ходе торгов на в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года рухнула на 7,3 процента, составив 64,98 доллара за баррель. Ранее цена нефти этого сорта была ниже отметки 65 долларов за баррель 16 марта текущего года.

Ранее ОПЕК повысила прогноз по поставкам нефти из не входящих в картель стран в 2018 году на 90 тысяч баррелей в сутки — до 2,31 миллиона баррелей. Прогноз повышения таких поставок на 2019 год составил 120 тысяч баррелей в сутки — до 2,23 миллиона баррелей, сообщает ТАСС.