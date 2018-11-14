ООН не принял никаких решений по конфликту на Ближнем Востоке

Консультации Совбеза ООН по новому конфликту между Израилем и Палестиной ни к чему не привели. Об этом сообщил постпред Кувейта в ООН Мансур Аль-Отейби. По его словам, большинство стран-членов Совбеза понимают, что необходимо принять какие-то меры, но решения не последовало.

Представители сторон конфликта обменялись взаимными претензиями. Постред Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что израильские военные заезжали на территорию сектора Газа более чем на три километра и все они были одеты в гражданское. А постпред Израиля Дани Данон напомнил о запуске ракет со стороны ХАМАС, сообщает телеканал "Россия 24".