Майкл Пенс продолжает угрожать Китаю

Если Китай не исправится, его ждёт холодная война со Штатами. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью "Вашингтон Пост". По мнению Пенса, Пекину следует изменить не только экономическую, но также военную и политическую линию.

В то же время, представитель американского Белого дома отметил, что многое решит встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Аргентине в конце ноября. По словам Пенса, в случае обострения противоречий, в сильной позиции находятся именно Штаты. И, кроме того, Вашингтон может удвоить торговые сборы.

Пошлинная война между США и Китаем разразилась летом, новые ограничения ввели в сентябре. Речь идёт о товарах на десятки миллиардов долларов, отмечает телеканал "Россия 24".