Депутат Бундестага: время НАТО - вышло

Германии нужна новая система коллективной безопасности — без НАТО, зато с участием России. В Бундестаге прокомментировали идею президента Франции — создать общеевропейскую армию, чтобы защититься от угрозы с Востока.

Депутат германского парламента Александр Ной в интервью "Известиям" заявил — это не поможет обеспечить безопасность. Более того, он уверен, что общественность пытаются ввести в заблуждение словом "европейский". И всё для того, чтобы замаскировать свои империалистические наклонности.

"Время НАТО вышло, Германии необходимо покинуть его. Более того, сейчас важно создать новую систему коллективной безопасности в Европе, в том числе и с участием России", — заявил Александр Ной, представитель партии «Левые» в комитете бундестага по обороне.