Зидан получил предложение от "Баварии"

Французский специалист Зинедин Зидан получил предложение о сотрудничестве от футбольного клуба "Бавария". Руководители мюнхенцев желают видеть бывшего тренера "Реала" в качестве нового наставника своей команды.

В "Баварии" готовы подписать контракт с 46-летним французом сроком на один сезон, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на El Chinguito. Таким образом, боссы баварцев дают понять, что не удовлетворены работой действующего наставника Нико Ковача, с которым они подписали контракт задолго до официального назначения на пост.

Напомним, что являющаяся действующим чемпионом Германии "Бавария" после 11 туров нынешнего сезона располагается на пятой строчке в таблице. В минувшем туре команда из Мюнхена на выезде проиграла дортмундской "Боруссии" (2:3), отставание от которой теперь составляет семь очков.

Зидан же является безработным после того, как принял решение покинуть мадридский "Реал" по собственному желанию. С мадридским клубом французский специалист выиграл три Лиги чемпионов подряд.