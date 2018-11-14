Евгений Малкин сыграл 800-й матч в НХЛ

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин провел 800-ю игру в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Россиянин достиг этой отметки в очередном матче заокеанского чемпионата против "Нью-Джерси Дэвилз".

В юбилейном поединке "регулярки" НХЛ Малкин отметился результативной передачей, однако добиться победы "пингвинам" в матче против "дьяволов" не удалось – матч завершился со счетом 4:2 в пользу "Нью-Джерси".

Напомним, что Малкин проводит в НХЛ 13-й сезон. По количеству проведенных встреч за "Питтсбург" россиянин уступает лишь Яромиру Ягру, в активе которого 806 матчей, Сидни Кросби (880 игр) и Марио Лемье (915 поединков).

За время своих выступлений в лиге он набрал 951 балла за результативность. Из них 377 заброшенных шайб и 574 результативные передачи.