Состоялась премьера нового детского приложения "Лео и Тиг: таежная сказка"

Издательство "Интерактивный Мульт" выпустило новое мобильное приложение "Лео и Тиг: таежная сказка". Игра создана по мотивам мультсериала "Лео и Тиг" телеканала "МУЛЬТ".

Первая часть игры уже нашла отклик в сердцах детей и их родителей, а в мае 2018 года она собрала сразу три номинации на конкурсе игр DevGamm Awards 2018: "Лучшая игра", "Лучшее визуальное оформление" и "Лучшая мобильная игра".

В приложении "Лео и Тиг: таежная сказка" ребенку предстоит отправиться с уже полюбившимися очаровательными персонажами в увлекательное странствие по сказочному лесу. Однако на пути их ожидает множество неожиданных трудностей. Чтобы справиться со всеми задачами, друзьям придется пройти через множество увлекательных квестов, сделать ряд необычайных открытий и разгадать все загадки от настоящих духов тайги.

Интуитивно понятный интерфейс и захватывающий геймплей позволят детям в полной мере насладиться игрой.

"Интерактивный Мульт" — крупнейшее российское издательство развивающих мобильных приложений для детей, входящее в ТОП-5 крупнейших издателей этого сегмента. Общее количество установок обучающих игр и приложений издательства превысило 30 миллионов.