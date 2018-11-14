"Никакого терпения не хватит": учительница избила второклассника и попала на видео

В интернет-мессенджерах и социальных сетях активно распространяется видео с избиением педагогом ученика второго класса. Выяснилось, что инцидент произошел в тридцать седьмой школе Комсомольска-на-Амуре.

"Ты кто такой? — кричала учительница, раздавая затрещины. — Ты почему мешаешь всем?" Мальчик, преимущественно, отмалчивался, однако под конец ухитрился дать сдачи женщине.

Позже видеозапись с расправой была отправлена министру образования Хабаровского края. Ходят слухи, что в отношении учительницы уже возбуждено уголовное дело, однако официальной информации об этом не поступало.

Между тем, про самого поколоченного мальчика отзываются плохо. Одноклассники говорят, что это известный хулиган, способный вывести из себя даже самого хладнокровного человека. Коллеги потерявшего самообладание педагога с 24-летним стажем, в свою очередь, тоже не в восторге от ученика.

Так, одна из учительниц написала в социальной сети: "Следующая буду я, потому что вчера меня трясло весь день и всю ночь после общения с этим ребенком, который по 2 классе ТАК оскорбляет всех учителей, материт, посылает, кусает... сегодня он испинал Татьяну Юрьевну. Я за всю свою педагогическую деятельность такого ребенка не встречала. Никакого терпения не хватит, когда тебя унижают при детях. Сегодня он колол ручкой в глаза своей сестре, а вчера швырял их в меня."