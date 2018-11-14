Сборная России получила 8 млн долларов премии за чемпионат мира-2018

Российский футбольный союз выплатил премиальные деньги сборной России за выступления на домашнем чемпионате мира, который проходил на российских полях летом 2018 года. Сумма выплат составила восемь миллионов долларов.

Данная сумма премиальных рассчитана на футболистов, тренерский и административный штаб, о чем сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Примечательно, что размеры выплат определялись тренерским штабом вместе с командой.

Напомним, что футбольная сборная России на минувшем мировом первенстве добилась исторического достижения – вышла в четвертьфинал, попутно обыграв Саудовскую Аравию (5:0), Египет (3:1), проиграв Уругваю (0:3) и по пенальти выиграв матч 1/8 финала у Испании (1:1, 4:3). В 1/4 финала российские футболисты по пенальти проиграли будущему финалисту чемпионата мира – сборной Хорватии (2:2, 3:4).