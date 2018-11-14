Результативная "перестрелка" в Астане: "Амур" на выезде перебросал "Барыс"

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хабаровский "Амур" гостил в Астане у "Барыса". Команды выдали результативный поединок, забросив на двоих 11 шайб. Точнее оказались хоккеисты гостей, которые выиграли матч со счетом 6:5.

"Барыс" вырвался вперед в счете уже на пятой минуте поединка, однако еще в течение первого периода гости ответили тремя шайбами подряд и в дальнейшем уже не теряли своего преимущества. Несмотря на то, что хоккеисты "Барыса" смогли на 44 минуте матча сократить счет до минимального, перевести игру в овертайм им не удалось.

Выездной победой "Амур" прервал свою четырехматчевую серию поражений. С 18 очками хабаровчане занимают 11 место в Восточной конференции. "Барыс" же после поражения имеет в своем активе 39 очков и занимает четвертую позицию в таблице Востока.