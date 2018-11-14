Страсти по Brexit: Мэй оказалась в шаге от отставки

Не забывать о правилах приличия – ни дома, ни в гостях – посоветовали партнерам из США в Елисейском дворце. Представитель французского правительства напомнил, что в день, когда в Сети появились едкие твитты американского президента с переходом на личность Макрона, Франция вспоминала 130 своих сограждан, погибших в парижских терактах три года назад.

В ЕС выпад против Эммануэля Макрона восприняли как вызов всей европейской политической элите. Экс-премьер Бельгии, лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт ответил Трампу ироничным уроком истории: "Без французских денег и США бы не было, Франция дала вам даже Статую свободы, чтобы вы могли отпраздновать свою независимость".

Впервые за последние годы евродепутаты овациями встретили речь Ангелы Меркель. Немецкий канцлер открыто и публично поддержала идею Макрона про общеевропейскую армию.

Если это еще не "развод", то уже попытка "собрать вещи", отмечают французские газеты. Германия и Франция – пишет Le Monde – берут курс на стратегическую автономию от трамповой Америки.

Жаль только, что к тому времени, когда удастся договориться о единой армии, Белый дом успеет поменять хозяина. Нынешний своими антидипломатичными твиттами уже помог Макрону заручиться поддержкой Берлина и привлечь на свою сторону оппозицию.

Лидер французских социалистов Оливье Фор назвал высказывание Трампа "очевидным свидетельством патологии". А депутат "Непокоренной Франции" Эрик Кокерель предложил в ответ приостановить участие Парижа в Объединенном командовании НАТО.

Вызывающие методы Трампа не работают в Европе. Именно этим — подозревают обозреватели The Washington Post — объясняется вспышка ярости, которой американский президент отреагировал на звонок Терезы Мэй с поздравлениями по итогам промежуточных выборов в США. Тон и настроение Трампа, по данным газеты, поразили британского премьера.

Мэй досталось за недостаточные усилия по сдерживанию Ирана, несправедливые торговые договоры и затягивание Brexit. Сделка по выходу из Евросоюза, наконец, согласована с Брюсселем. Мэй осталось сделать последние шаги — провести ее через правительство, Консервативную партию и парламент. Но именно эта задача может оказаться неразрешимой.

Если и в лучшие времена Тереза Мэй сидела в кресле премьера как на качелях, то сегодня она оказалась как никогда близка к тому, чтобы свалиться вниз. Многое зависит от решения кабинета министров, который обсуждает представленный ей проект соглашения с Евросоюзом.

В документе, который был согласован на этой неделе в Брюсселе, больше 400 страниц. Самый спорный раздел касается Северной Ирландии, которая, если верить утечкам, фактически будет подчиняться единым таможенным правилам Евросоюза до тех пор, пока не будет подписано новое торговое соглашение с ЕС.

Евроскептики обвиняют премьер-министра в измене. Парламентская оппозиция утверждает, что Тереза Мэй нарушила собственные обещания. В палате общин было шумно. Спикеру несколько раз пришлось призывать депутатов к порядку.

"Мы хотим принести своим людям хорошую сделку, ради которой они голосовали. Мы делаем две вещи: во-первых, мы ведем переговоры по сохранению всех сделок с ЕС, когда мы выйдем из союза…", — заявила сквозь шум парламентариев Мэй.

"Неприемлемо прерывать речь премьер-министра. В этих стенах мы говорим об уважении и правильном отношении друг к другу. Говорящий должен быть услышан", — призвал коллег к порядку Джон Беркоу, спикер палаты общин британского парламента.

Соглашение в любом случае должен утвердить британский парламент. Правящие консерваторы опираются там на демократических юнионистов из Северной Ирландии. Но те уже заявили, что видят в предложенном документе угрозу развала страны. Да и внутри консервативной партии Терезу Мэй пугают восстанием.

"Я не понимаю, как можно это поддерживать, если вы верите в политическую и экономическую свободу нашей страны. Если вы спросите меня, буду ли я голосовать против проекта по Brexit, то я отвечу утвердительно. Проект настолько плох, насколько это могло быть", — проинформировал общественность Борис Джонсон, с июля 2016 года по июль 2018 года – министр иностранных дел Великобритании.

Если правительство поддержит план премьер-министра, то все подписавшиеся будут обязаны защищать его даже при самых неблагоприятных обстоятельствах. Так что, отправляясь сегодня на экстренное совещание, британские министры размышляли о собственной политической карьере, а не только о Brexit и судьбе Терезы Мэй.