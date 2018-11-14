За схваткой Трампа и Макрона следит весь мир

"Не миритесь с Дональдом Трампом!" — сначала вся французская пресса встала на защиту своего президента, а за ней — немецкая и британская. Парижский вояж главы Белого дома закончился крупным евроатлантическим скандалом. И вот уже Le Figaro призывает европейцев воспользоваться "перегибами" Трампа, чтобы выйти из невыгодных соглашений и освободиться от давления Вашингтона, по крайней мере, в международной политике.

"Броманс" — как называли еще недавно очень теплые отношения между Трампом и Макроном западные СМИ — закончился перформансом. Лидеры США и Франции делают публичные выпады в адрес друг друга, с каждый разом все более болезненные. Чья возьмет? За схваткой пристально следит весь мир.

"Вы знаете, кто я? Я националист, понятно? Националист. Пользуйтесь этим словом, пользуйтесь", — говорит президент США.

"Позиция Франции в эти темные времена абсолютно противоположна эгоизму людей, преследующих собственные интересы. Национализм — это предательство патриотизма", — парирует французский лидер.

Трамп в ответ ударил по самому больному месту — рейтингу. "Проблема в том, что Эммануэль страдает от очень низкого уровня поддержки во Франции, 26 процентов, — замечает он. — Уровень безработицы — почти 10 процентов. Он просто пытался перескочить на другую тему. Кстати говоря, нет более националистической страны, чем Франция: очень гордые люди, и они заслуженно ведут себя так, поэтому сделаем Францию снова великой!".

Еще один клин в отношения вбил Макрон, продвигая идею создать европейскую армию. "Мы не защитим европейцев, если не решим создать настоящую европейскую армию", — сказал он.

"Эммануэль Макрон предложил создать собственную армию, чтобы защищать Европу от США, Китая и России. Но этим уже занималась Германия во время Первой и Второй мировых войн, — пишет на это Дональд Трамп. — Чем это закончилось для Франции? Они начали учить в Париже немецкий язык, пока за дело не взялись США. Платите НАТО или никому!".

Поплатиться за конфликт тем временем могут французские виноделы — Трамп задумался повысить пошлины на французские вина. Выиграют американские производители, включая самого президента США, ведь он владеет крупнейшими по площади виноградниками в Вирджинии. Под управлением сына Эрика Трампа хозяйство выпускает по 3 тысячи бутылок в год.

Близкий по духу канал Fox News встал на защиту президента США:"Нападки Макрона на президента Трампа весьма показательны. Они обнажили потрясающее высокомерие правящего класса — глобалистов, считающих своим моральным долгом игнорировать демократию и вместо этого управлять миром, принимая любые меры, облегчающие жизнь безродным и бессердечным глобальным корпорациям, которым рабски служит Макрон и его элитарная банда из Давоса. И они смеют читать нравоучения президенту Трампу!".

С четой Трамп вообще сейчас лучше полегче. Неожиданно первая леди публично указала на дверь высокопоставленной сотруднице Белого дома — Мире Рикардел. Для Вашингтона неслыханное дело, чтобы восточное крыло Белого дома, где президент живет с супругой, так открыто влияло на работу западного — где он работает. Тем более, что Мира Рикардел — правая рука советника по нацбезопасности Джона Болтона. Мира Рикардел, как и ее босс Болтон, является проводником крайне жесткой политики в отношении несогласных с Америкой стран. И так же жестко она отстаивала место, видимо, у окна в самолете первой леди во время турне по Африке, что оказалось последней каплей. В Белом доме, тем временем, ждут новых громких отставок.