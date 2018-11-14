Братья Березуцкие пополнят тренерский штаб "Витесса"

Бывшие защитники сборной России и ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие станут помощниками Леонида Слуцкого в голландском "Витессе". Братья завершили карьеры футболистов прошлым летом.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий летом возглавил голландский "Витесс". Вместе со Слуцким уже работает бывший спортивный директор армейцев Олег Яровинский, но Леонид Викторович решил укрепить свой тренерский штаб. В ближайшее время его помощниками станут 36-летние братья Березуцкие.

Алексей и Василий Березуцкие на протяжении полутора десятка лет защищали цвета ЦСКА и сборной России. Летом братья закончили выступления и решили посвятить себя тренерской работе.