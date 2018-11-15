Скорость ходьбы человека поможет спрогнозировать проблемы со здоровьем
Стандартный осмотр врача, как известно, не обходится без ряда вопросов и измерений. Чтобы составить даже первичное и самое общее представление о здоровье пациента, медикам нужно знать ряд показателей, к примеру, уровень его артериального давления, индекс массы тела и так далее.
Исследователи из Университета Южной Калифорнии уверены, что в список подобных "индикаторов здоровья" следует включить ещё один – скорость ходьбы человека.
По словам Кристины Дьели-Конрайт (Christina Dieli-Conwright, специализируется на изучении физиологических механизмов, вызывающих рак), скорость ходьбы является хорошим прогностическим параметром. Этот показатель может многое рассказать медикам о состоянии здоровья человека и даже о наличии конкретных проблем.
Ещё в 2011 году кардиохирурги предложили использовать данные о скорости ходьбы пациента, чтобы прогнозировать возникновение возможных проблем во время хирургических операций. Кроме того, другие исследования говорят о том, что этот же показатель может многое рассказать врачам о сердечно-сосудистых и когнитивных нарушениях у человека.
Общее заключение, которое сделали специалисты на основе предыдущих работ, таково: чем выше привычный темп ходьбы человека, тем лучше его состояние здоровья и ниже риск преждевременной смерти.
Однако этот показатель пока что не используется во врачебной практике, поскольку у учёных недостаточно данных для его интерпретации.
Команда Дьели-Конрайт изучала, как физические упражнения могут повлиять на показатели здоровья пациенток, которые перенесли рак молочной железы. Медики среди прочего фиксировали скорость ходьбы участниц исследования.
"Идея заключается в том, что при ухудшении состояния здоровья, будь то онкология или другое заболевание, пациенты теряют силы, и это влияет на способность передвигаться. Представьте человека, который физически не слишком активен. На него химиотерапия, которая приковывает к постели, окажет наибольшее влияние", — поясняет исследовательница в пресс-релизе.
В данном случае речь идёт не только о том, что пациент будет затрачивать больше времени на преодоление привычного маршрута, скажем, до уборной. Многие пациенты после операции или курса лекарств едва ли способны подняться с постели, продолжает Дьели-Конрайт.
Она предположила, что спрогнозировать подобные эффекты от лечения как раз помогает скорость передвижения.
Наблюдения подтвердили эту версию. Те пациенты, которые привыкли передвигаться быстрее других, теряли меньше сил во время лечения. Это способствовало улучшению результатов терапии и более быстрому восстановлению здоровья.
Впрочем, специалисты отмечают, что вряд ли намеренное ускорение привычного для человека темпа ходьбы поможет ему избежать болезней. Во всяком случае, доказательств этому пока нет.
Пока что речь идёт лишь о том, что, если комфортный темп ходьбы человека снижается, это может свидетельствовать об ухудшении состояния здоровья.
Исследования в этой сфере продолжатся, и не исключено, что в будущем вопрос о скорости ходьбы действительно войдёт в стандартную медицинскую анкету.
Кроме того, есть предположение, что скорость ходьбы может помочь в определении биологического возраста человека. Последний, напомним, может отличаться от возраста по паспорту и служить важным маркером здоровья.
К слову, ранее томские учёные объяснили, как анализ видеозаписи походки пациента поможет в постановке диагноза.
Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о хитрости, которая поможет худеть во время ходьбы.
Сейчас
Хакеры атаковали ФАС
Картина дня
-
Министр обороны Израиля ушел в отставку
- Мелания Трамп не простила обидчицу
- МИД Германии требует закрыть украинский портал "Миротворец"
- Учительница избила второклассника и попала на видео
- Вынесен приговор участникам побоища на Хованском кладбище
Самое читаемое
-
Ксения Стриж до сих пор хохочет, вспоминая брак с Макаревичем
- У учительницы, влюбившейся в 15-летнего ученика, отнимут родных детей
- В Москве ревнивый муж расстрелял родителей жены. Видео
- Как устроен бизнес на крашеных животных?
- Маньяк тихо умер на нарах от инфаркта. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Первый видеотест обновленного пикапа Mitsubishi L200
- ГИБДД озвучила сумму штрафа за опасное вождение
- BMW M8: получено официальное подтверждение
- По новой системе техосмотр придется проходить гораздо чаще
- Штрафовать за летние шины зимой пока не будут (но не всех)
Вести.Экономика
-
Обвал на рынке нефти: 5 причин самого затяжного падения в истории
- Почему рубль игнорирует обвал на рынке нефти?
- 10 фактов о самом известном наркоторговце в мире
- Серебро подешевело к золоту до минимума за 25 лет. Что это значит?
- Меркель заявила о необходимости создания "европейской армии"
Недвижимость
-
Россиянин не платил за ЖКХ 7 лет и подал на коммунальщиков в суд
- Полная безнаказанность: мошенники переключились с алкоголиков на ветеранов
- Майнинговая ферма разорила жильцов подмосковного ЖК
- Назван самый грязный город Европы
- Москвичи скупают вторичные квартиры
- Мужчина держал в квартире ласкового аллигатора
Вести.Медицина
-
В якобы безопасных лаках для ногтей нашли опасные химикаты
- Недосып приводит к гормональному дисбалансу и обезвоживанию
- Известный препарат оказался лучшей профилактикой инсульта
- Синдром сухого глаза: почему он возникает и как с ним справиться
- Отвратительная слизь: какую опасность скрывает душ
Вести в 20.00
-
Путин и Абэ вернулись к теме мирного договора
- Дональд атакует вместе с Меланией
- Терезу Мэй освистали
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Участок Варшавки от МКАДа до Щербинки превратился в современную магистраль
- В морозы подмосковный поселок остался без отопления
- Парк в Путилкове облюбовали наркоманы
- В Королеве могут оказаться на улице сотни кошек и собак
- На ВДНХ обнаружили творение знаменитого авангардиста
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Худеть, лежа на диване: названо время суток, когда сжигается максимум калорий
- В Египте найдены двести бальзамированных кошек и первые мумии насекомых
- Как мягкие ткани динозавров могут сохраняться десятки миллионов лет? Разгадка найдена
- Время, проведённое у экранов гаджетов, не влияет на сон детей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет я скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения