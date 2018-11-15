13 стран заинтересованы в приобретении С-400 у России, несмотря на возможные санкции

Не менее 13 иностранных государства заинтересованы в приобретении зенитных ракетных систем С-400 у России, несмотря на возможные санкции со стороны Соединенных Штатов Америки в рамках закона, который направлен на сдерживание торговли вооружением Россией. Об этом сообщил канал CNBC, ссылаясь на источники в американском разведсообществе.

Как уточняется, минимум 13 стран выразили заинтересованность в покупке систем ПРО С-400 у России вместо того, чтобы рассмотреть аналоги американских компаний, несмотря на возможное введение санкций о стороны США.

Среди этих государств – Алжир, Вьетнам, Египет, Ирак, Катар, Марокко и Саудовская Аравия.

Потенциальных покупателей привлекает стоимость российского вооружения, которая в целом ниже, чем у американских поставщиков, передает агентство "Интерфакс". Также покупатели отказываются от закупок американского вооружения в связи с длительностью этого процесса.

Как правило, Москва поставляет первые системы в течение двух лет после подписания контракта, а США вряд ли смогут соответствовать такому графику.

Белый дом отказался от комментариев данной информации.

Закон CAATSA был принят при администрации президента США Дональда Трампа в августе 2017 года. Согласно этому закону возможно введение санкций против сторон, которые закупают вооружение у России.