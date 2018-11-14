ДТП на 63 километре МКАД: есть пострадавшие

На 63 километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие, один человек пострадал. Движение на дороге частично перекрыто, передает ТАСС.

Как уточняется, авария произошла в 23:30 на внешней стороне МКАД. Столкнулись два легковых автомобиля, в результате один человек получил травмы. Три полосы кольцевой автодороги перекрыты для движения.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.