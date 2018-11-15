Российское посольство в Берлине оцеплено из-за подозрительного предмета. Он был найден в автомобиле, припаркованном возле здания дипмиссии на бульваре Унтер-ден-Линден. Машина принадлежит человеку, который ранее был задержан берлинской полицией. Известно, что он находился в розыске.

Часть бульвара оцеплена, на месте ЧП работают саперы, передает ТАСС. Закрыта станция метро "Бранденбургские ворота".